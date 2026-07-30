Sevgili okurlarım, AKP’nin (eski) CHP’li belediyeler üzerinde sürdürdüğü akıl almaz kıyım harekatı olanca hızıyla sürüp gidiyor... Ve bundan sonra da aynen devam edecek. Kurbanların çekiliş listesi doğal olarak iki yerde belirleniyor. AKP Genel Merkezi ve Saray. Yani bu gelişmeler ve isimler bizzat Recep Tayyip tarafından belirleniyor. Aslında bu piyangonun kimlere çıktığını bizler, operasyon bitince öğreniyoruz. Bir sabah uyanıyoruz ki falanca (eski) CHP’li başkan da ekibiyle birlikte gözaltına alınıp götürülmüş. Burada ilginç bir husus var. Bugüne kadar gözaltına alınıp götürülen hiçbir başkan bırakılmadı. Her biri ayrı ayrı tutuklandı. En son çekiliş üç gün önce İzmit’te yapılmıştı. İzmit Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet evinden alınıp götürüldü. Dün sabah götürülen (şimdilik) son isim ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş oldu. Yani yargı gücünü arkasına alan iktidar, istediğini alıp götürüyor... Ve bunları yaparken ilginç isimleri bire bir seçiyor. Örneğin Fatma Kaplan Hürriyet CHP’nin Kocaeli bölgesindeki tek başkanı idi. Onun varlığı iktidarı çok rahatsız ediyordu. Sinem Dedetaş Üsküdar’da uzun yıllardan beri ilk kez seçim kazanan ve belediyeyi iktidarın elinden koparan ilk CHP’li başkandı. Siz Recep Tayyip olsanız bunlara gıcık kapmaz, kin duymaz mıydınız efendim! ★★★ Başlıktaki konuya girmeden önce size kısa birkaç bilgi vereyim. Eski CHP son yerel seçimlerde iyi bir performans sergiledi. 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 beldede başkanlığı kazandı. Bu sonuç iktidarı doğal olarak şok etti. Hiç umulmayan yerlerde bile halk iktidarın adaylarını şutlamış ve oyun dışı bırakmıştı. Saray ve Recep Tayyip bu işe gerçekten çok bozuldular ama yapacak bir şey yoktu ki!.. Giden gitmişti. İşte o zaman karar verdiler. Yargı nasıl olsa kendi ellerindeydi. Bunlar yargıyı kullanarak saf dışı bırakılacaktı. ★★★ Arkadaşımız Başak Kaya’nın bugün bizim gazetede yer alan haberini dikkatle okumak gerek. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan CHP’li başkan sayısı, dünkü Sinem Dedetaş olayı ile birlikte 32 oldu. Büyük bölümü çekilişe İstanbul’dan katılmıştı! İçlerinde bir yılı aşkın bir süredir hapis yatanlar var. Ancak Saray ve AKP iktidarının elinde polisiye olaylar dışında önemli bir koz daha var. Bazı çürükler henüz görev yaparken ikna ediliyor, korkutuluyor, vaatlerde bulunuluyor ve yakalarına rozet takılarak AKP’ye transfer ediliyor. Bazıları şöyle: Aydın, Afyon, Ankara Keçiören, Haymana... Böyle 20 adet kelle. ★★★ Şimdi gelelim KK’ya... Kendisi uzun yılar boyunca hem CHP milletvekili hem de genel başkan olarak görev yapmıştı. Partisinin cumhurbaşkanı adayı bile oldu ve kaybetti. Girdiği bütün seçimleri ve kurultay yarışmalarını da kaybetti. Şimdi Türkiye’de farklı birtakım olaylara tanık oluyoruz. Saray ve iktidar CHP’den seçilmiş başkanları sırayla tutukluyor ve bu yolla millete gözdağı veriyor. ★★★ Bunlar olurken KK partisinin ‘üst düzey’ elemanlarından biri... Şimdi soruyorum... Yukarıda özetle anlattığım belediye rezaletleri olurken, kendi partisinin seçilmiş belediye başkanları birer birer gözaltına alınıp tutuklanırken CHP’li (!) KK acaba herhangi bir tepki verdi mi? Bir gün olsun konuştu mu? İktidarı eleştirdi mi? Başkanlarına sahip çıktı mı? Hayır!.. Çünkü onun bütün derdi parti yönetimini değiştirmekti. ★★★ Aslında bunu başarması da asla mümkün olmayacaktı ama gelin görün ki AKP’nin yargısı devreye sokuldu. Butlan mutlan falan derken CHP budandı, maddi ve manevi bütün varlıkları yeni yönetime (yani kendisine ve adamlarına) armağan edildi. O şimdi bu büyük ‘başarısının (!)’ mutluluğunu yaşıyor. Girdiği hiçbir seçimi kazanamadı ama uzaydan gelen bir ses günün birinde kendisine seslendi!.. “Recep Tayyip gibi biz de senin yanındayız. Çok iyi bir yoldasın. Haydi KK, bastır KK” dedi... Acaba utanır mı, sıkılır mı, bilemeyiz ki!