İtibardan tasarruf olmaz diyerek, Ankara’ya 750 bin metrekarelik saray yaptıran asrın liderimiz, KKTC’ye de 600 bin metrekarelik itibar kazandırmak için talimat verdi, parayı Türkiye ödedi, TOKİ inşa etti, asrın liderimiz açtı.

Lefkoşa’ya dikilen sarayın, 250 kişilik yemek salonu, 400 kişilik resepsiyon salonu, 150 kişilik kafesi, 2 bin 500 kişilik camisi, bin kişilik konferans salonu, bin kişilik amfitiyatrosu, 200 küsur civarında odası, futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortları, kaykay pisti, 450 bin metrekare bahçesi, yürüyüş ve bisiklet yolları var.

★

Lefkoşa’ya yaptırılan bu saray, padişah Abdülmecid tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı’nın üç katı büyüklüğünde… Gözünüzde biraz daha rahat kıyaslayın diye örnekliyorum, her gün 500 bin kişinin girip çıktığı, 66 sokağı, dört bin dükkanı olan Kapalıçarşı’nın yayıldığı alan 110 bin metrekare, Lefkoşa’daki sarayın arazisine ferah ferah beş tane Kapalıçarşı sığıyor.

Trump’ın dünyayı yönettiği Beyaz Saray, tenis kortu, bowling salonu, sineması, yüzme havuzu, bahçesi dahil, 55 bin metrekare, Lefkoşa’daki sarayın onda birinden küçük yani... İtibar öyle mi?

Kremlin Sarayı, 25 bin metrekare, Kızıl Meydan, 73 bin metrekare, Kremlin Sarayı’nın yanına Kızıl Meydan’ı ilave et, Lenin’in mozolesini de koy, Lefkoşa’daki sarayın arsasında hâlâ 500 bin metrekare boş yer kalıyor.

Buckingham Sarayı’nda kral oturuyor birader, 775 odası, 78 banyosu var, komple 77 bin metrekare... Veliaht prens William’la prenses Kate Middleton’ın yaşadığı Kensington Sarayı desen, alt tarafı 40 odası var, bizim Lefkoşa sarayının yanında anca müştemilat olur.

Fransa cumhurbaşkanlarının resmi ikametgah adresi Elysee Sarayı, 11 bin metrekare, Lefkoşa sarayının camisi bile -kapalı alan- altı bin metrekare, avlusundaki musalla taşını, abdest alınan şadırvanı, otoparkını filan hesap et, bizim sarayın sırf camisi bile Elysee Sarayı kadar.

★

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki cumhurbaşkanlığı seçiminin en önemli sonucu nedir derseniz, bence bu... İtibar diye dikilen saraya itibar edilmedi.

★

Adalet sarayı, belediye sarayı, emniyet sarayı, kültür sarayı, nikah sarayı, simit sarayı, cumhurbaşkanlığı sarayı... Binayla itibar olsaydı, rahmetli Denktaş mücahit olacağına müteahhit olurdu.