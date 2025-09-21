Fenerbahçe bugün kritik bir seçime gidiyor.

Kritikten kastım şu.

Başkan Yıldırım Ali Koç bugüne kadar seçimlerde hep favoriydi. Ancak bugünkü seçimin Koç adına kolay geçmeyeceği yönünde sinyaller söz konusu.

AZİZ YILDIRIM’IN SÖYLEDİĞİ MADDELERE VETO

Aziz Yıldırım, genel kuruldan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 11, 12 ve 13. maddelerin reddedilmesi gerektiğini söylemişti.

Öyle de oldu.

Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi.

2 Nisan’da Yönetime takımı ligden çekme yetkisini vermek için kenetlenen camianın bu tavrı, Başkan Koç’a ve yönetimine net bir mesajdır.

Bu mesaj, ‘Düne kadar sana koşulsuz destek verdik, bugün yine kazansan bile atacağın adımlarda kongreden onay alman gerekiyor’ anlamını barındırıyor içerisinde.

KOÇ'UN HANDİKAPI

Her iki aday da seçime sıkı çalışmış.

Bu durumdan Fenerbahçe kazançlı çıkacaktır.

Ali Koç yönetiminin en büyük handikabı, futbolda yıllardır gelmeyen şampiyonluk.

Aziz Yıldırım gibi efsane bir başkanı bile, koltuğundan eden en önemli unsurdu şampiyonluk.

Hal böyle olunca, kulüp içinde hoşnutsuzluk en üst düzeyde.

Steven Sadettin Saran, bu durumu seçim çalışmaları boyunca gündeme getirdi.

Hatta dün yaptığı konuşmada, başkan seçilmesi halinde şampiyon olunmazsa bir sonraki seçimde aday olmayacağını söyledi.

SARAN’IN ÇIKMAZI

Sadettin Saran’a yönelik en büyük eleştirilerin başında kendisine ait bahis şirketiyle ilgili aldığı pozisyon geliyor.

Saran bahis şirketi için ‘Başkan olursam pazartesi devredeceğim.' dese de konu ciddi risk taşıyor.

Saran dünkü konuşmasında bu konu hakkında üyelere ‘İçiniz rahat olsun.’ dedi, ancak;

FIFA Etik Kuralları gereği, bir kulüp yöneticisinin bahis şirketinde hissesi olması veya ortaklığı bulunması doğrudan yasak.

Bu durum çıkar çatışması olarak değerlendiriliyor ve disiplin yaptırımı doğuruyor.

Görevden men (kulüp veya federasyon organlarında görev alamama), para cezası, futbola ilişkin tüm faaliyetlerden uzaklaştırma. (Dünya genelinde geçerli)

Ömür boyu men bile söz konusu olabilir.

İtalya’da birçok yöneticinin bahis şirketleriyle ilişkili olduğu için federasyon tarafından cezalandırıldığını hatırlatayım.

Öte yandan Saran’ın uluslararası bahis yazılım şirketleriyle de iş ortaklığı oldu.

Medyada yer alan haberlere göre Saran Holding, hâlen yurtdışında bazı bahis/şans oyunları yazılım şirketlerinde dolaylı paya sahip.

Yani doğrudan “iddaa oynatan” konumda değil ama bahis teknolojisi ve operasyonuna dolaylı ortaklığı söz konusu; bu durum, seçim sonrasındaki en büyük belirsizlik olarak masada duruyor.

ALİ KOÇ BEL ALTI VURMADI

Ali Koç, dünkü konuşmasında bu konuya değindi.

Bel altı yapmadı rakibine karşı.

Ancak olası riskleri sıralayarak özellikle kafası karışık kongre üyelerini tarafına çekti.

‘Riskli aday’ algısı, seçmen davranışını ister istemez etkileyecek ciddi bir konu.

Koç, seçim çalışmaları sırasında bu konuyu daha fazla kurcalayabilir, Saran için “Başkan olur ama TFF/FİFA tarafından engellenir” algısı yaratabilirdi.

Buna tenezzül etmedi

Koç, Sadettin Saran’ın 3 Temmuz sürecinde sarf ettiği sözler üzerinden de avantaj sağlama gayretine girmedi.

KATILIM ORANI SEÇİMİ ETKİLEYEBİLİR

Ali Koç cephesinin başka handikapları da var.

Defalarca Ali Koç’a destek vermiş ancak sürekli hayal kırıklığı yaşandığı için kırgın, bezgin üyeler var.

Bu kesimin büyük bir bölümü Sadettin Saran’ı desteklemese de oy vermeye gitmeyecek.

Katılımın oranı hangi adaya yarayacak, hep birlikte göreceğiz.

Bunun yanı sıra bu seçimde boş oy kullananların oranı diğer seçimlere göre daha yüksek çıkarsa şaşırmamak gerek.

Ayrıca, son ana kadar kime oy vereceği konusunda kararsız üyelerin sandık başında alacağı tutum bile seçime etki edecektir.

SONUÇ NE OLURSA OLSUN KENETLENMEK ŞART

Dün her iki isim de bir konuda birleşti.

Başkan kim seçilirse seçilsin, birlik ve kenetlenme vurgusu yapıldı.

Sonuçlar netleştiğinde kazanın ve kaybedenin birlikte vereceği poz, şampiyonluğun anahtarı olacaktır

Bu karede kucaklaşma olmalıdır.

Yeni yönetim bu kucaklaşmayı bütün camiaya yaymak için, ekstra mesai harcamak zorundadır.

Bu mesai harcanmadığı sürece, şampiyonluklara değil sancılı seçimlere şahit oluruz.

Türk Sporu için hayırlı olması dileğiyle…