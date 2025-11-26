Galatasaray’da sakatlar fazla, 75 milyon Euro ödenen Osimhen yok. G.Saray öyle bir hale geldi ki Osimhen varsa G.Saray olacak, yoksa G.Saray olmayacak. Bu nasıl bir sistem ve anlayış inanılır gibi değil.

G.Saray’ın kadro değeri 305 milyon Dolar, rakibin ise 90 milyon Dolar. Rakibin kadro değerinin tamamı Osimhen kadar. Adamlarda 18 tane lejyoner futbolcu var, 9 tane de Belçika Milli Takımı’nda oynayan oyuncuları var. Adamların yaş ortalaması 25, G.Saray’ın ise 27. G.Saray’ın stadyumu 55 bin kişilik, adamların stadı 9 bin 500 kişi. G.Saray’ın teknik direktörü Okan Buruk 52 yaşında, rakibin teknik direktörü 37 yaşında.

Şimdi neden bütün bunları yazdım? Bizim futbol kulüplerimiz ‘vatan, millet ve cumhuriyet’ diye idare ediliyor, borç üstüne borç yapılıyor, sonra özelikle büyük kulüplerimiz 50 yıldır maliye bakanına, devlet başkanına giderek yardım istiyorlar. Kulüpleri bir sisteme oturtamazlar, kulüpleri borç içinde yüzer. Maç biter günah keçileri hakemlerdir. Kendileri yani yöneticiler olarak hiç kabahatleri yoktur. Ondan sonra kulübü borç içinde bırakıp çekip giderler.

Bakınız böyle bir maçta bunları yazmak zorunda kaldım. Çünkü 90 dakika G.Saray’a bakıyorum, tamam eksikleri var ancak bu kadar mı aciz futbol oynanır? Böyle bir takım karşısında ezilirsiniz. Karşınızdaki takım öyle aman aman bir takım değil. Şimdi şuraya gelelim: 5 dakika çay molası verelim.

Icardi büyük bir sakatlıktan çıkmıştı. İstanbul’da kalıp antrenman yapıp, form tutup kiloları vereceğine sevgilisiyle yurt dışında kilo vermeye uğraştı! Ama ‘vereyim’ derken, almış kardeş. Bizim gibi kerizleri bulursanız bizi zaman zaman yersiniz. İki tane tweet atarsın, Fenerbahçe’ye karşı taraftar karşısında kahraman olursun.

Önce takım olacaksın, sonra futbol oynayacaksın, sonra bir yerlere geleceksin. Bu iş isimle olmuyor. Canın cehenneme gidene kadar koşacaksın, mücadele edeceksin, ondan sonra seyirci seni alkışlayacak. Yoksa dün geceki gibi ‘Eksik futbolcum varmış, sakatlık varmış’ olur. İcardi’ye kaç para verdin, oynasaydı. Teknik adam olsaydım 10 dakika sonra çıkarırdım, hadi kıyak yapayım yarım saat sonra. Okan Hoca şimdi anlatacak La Fontaine’den masallar.