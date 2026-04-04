Tuhaf bir vergi sistemine emin adımlarla ilerliyoruz.

Artık işin şirazesi öyle bir kaymış vaziyette ki, yapılan düzenlemelere şaşırmadığımız gibi, “yapılıyormuş gibi yapılanlara” da hiç şaşırmıyoruz.

Kamuoyundan takip etmişsinizdir; ağırlıklı olarak vergi kanunlarında değişiklik içeren torba yasada, inci, elmas ve çeşitli kıymetli taşlara yüzde 20 oranında ÖTV getirilmesi planlanıyordu. Ancak verilen önergeyle bu düzenleme kanun teklifinden çıkarıldı.

Gerekçede ise şu ifadeler yer aldı:

“Son dönemde yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelerle birlikte küresel ticari dinamiklerin değişmesi sonucu ortaya çıkan stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, sektörün uluslararası rekabet gücünün, sürdürülebilirliğinin ve ihracat potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi…”

Peki soralım:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu durumu daha önce öngöremedi de şimdi mi farkına vardı?

Buna inanmamızı beklemek, doğrusu akla ziyan.

Anlaşılan o ki sektörün baskısı sonrası bu vergilendirmeden vazgeçildi.

O hâlde soralım: Bu ülkede vergiden muaf olmak için illa güçlü bir lobiye mi sahip olmak gerekiyor?

Emeklinin, asgari ücretlinin, işçinin, esnafın “gariban” olmasından, yani lobisinin olmamasından mı kaynaklanıyor bu vergi yükü?

Vergi neden hep bu kesimlerin sırtına bindiriliyor?

Bugün altın ve gümüş teslimlerinden, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci gibi kıymetli taşlardan KDV alınmıyor.

ÖTV de alınmıyordu.

“Hiç değilse kısmi bir vergileme gelir” dedik, ondan da vazgeçildi.

Artık neyin “özel tüketim”, neyin “genel tüketim” olduğu bile belli değil.

Mesela bu ülkede bir araç sahibi olmak gerçekten “özel tüketim” midir?

Aracına yakıt koymak lüks müdür?

Vatandaşın bir paket sigarası lüks harcama mıdır ki yüzde 80’e varan vergi uygulanıyor?

Bir buzdolabı almak gerçekten “özel tüketim” sayılır mı?

Aslında tablo çok net:

Nereden kolay vergi alınıyorsa oradan alınıyor.

Kimin sesi çok çıkıyorsa oradan vazgeçiliyor.

Kimin sesi çıkmıyorsa, yük onun sırtına bindiriliyor.

Kripto paralardan işlem vergisi ve gelir vergisi (stopaj) alınacaktı.

O da tekliften çıkarıldı.

Üstelik vergi oranı sadece “on binde 3” idi.

Demek ki bu bile bazılarını rahatsız etti.

Yine aynı teklifte bir düzenleme daha var:

“İktisadi işletmelere dâhil olan konut niteliğindeki taşınmazların kiralanması işlemleri” KDV’den istisna tutuluyor.

Yani şirketler konut kiraladığında KDV ödemeyecek.

Gerekçe ne?

“Bireylerden KDV alınmıyor, bu durum eşitliği bozuyor, piyasa fiyatlamasını etkiliyor…”

Peki gerçekten aklınıza gelen tek eşitsizlik bu mu?

Bir vatandaş 60 bin TL’ye telefon alıyor.

Bunun yaklaşık 10 bin TL’si KDV, 17 bin TL’si ÖTV, yaklaşık 4 bin TL’si ise TRT ve Kültür Bakanlığı payı.

Yani 29 bin TL olan telefona cebinden çıkan para 60 bin TL.

Peki aynı telefonu bir şirket aldığında ne oluyor?

10 bin TL KDV’yi indirip devletten alacaklı hâle geliyor.

Kalan 50 bin TL’yi de amortisman yoluyla gider yazıyor ve 12.500 TL (%25 Kurumlar Vergisi avantajı sebebiyle) vergi avantajı sağlıyor.

Sonuç?

Telefon şirket için yaklaşık 37.500 TL’ye geliyor.

Bu farkı da “eşitlemeyi” düşünmez misiniz?

Aynı durum araçta da, yakıtta da geçerli.

Vatandaş “nihai tüketici” diye bu maliyetlere sonsuza kadar katlanmak zorunda mı?

Sonuç ortada:

Ücret geliri elde eden vatandaşlar, 1.2 milyon kurumlar vergisi mükellefinden daha fazla gelir vergisi ödüyor.

Yani işçi, patronu resmen finanse ediyor.

Üstüne üstlük sermayeyi bu kadar koruyup kollarsanız, emeği bu kadar yıpratırsanız sonuç ne olur biliyor musunuz?

Söyleyeyim:

Vergi literatürüne yeni kavramlar girer.

Vergi alerjisi…

Vergi çölleşmesi…

Vergi tansiyonu…

Vergi bağımlılığı…

Vergi obezitesi…

Bu millet, bu vergi düzeni yüzünden resmen hasta oldu.

Farkında mısınız?