Gerçek ortaya çıktı sanki. Siyah ile beyaz arasındaki keskin fark, sahaya tam anlamıyla yansımıştı. Marsilya’yı perşembe akşamı perişan eden Beşiktaş’ın dün akşamki başlangıcı tam olarak skandaldı. Liderlik maçına çıkıyorsun, bu ne? Berabere kalsan bile lidersin, kimse farkında değil mi? Orban ve Saba topa Şanlıurfa’dan vurmuşlar ve gol atmışlardı. Mesafe ne olursa olsun yakın oynayacaksın ve vurdurmayacaksın. Orta alan yerlerdeydi. İki kanat Poku ve İlhan top kaybetme rekoru kırınca mekanizma bozuldu. Devreye Amed 4-0 önde gitse kimse şaşırmazdı bu oyuna. Vlahovic gibi büyük bir hücum gücüne servis yapamazsan hiçbir deplasman maçında favori olamazsın. Hadi Alanya maçı ‘Sıcak hava, hakem’ derken kaybedildi. Bu maçın hiçbir mazereti yok. İşin Beşiktaş adına üzücü tarafı, iki farkı kabul edip oyunu ağırlaştırmaya çalışan oyuncuların haliydi. İtaliano’nun bu gerçeği görmesi zor olmaz. Beşiktaş’ın oyuncu topluluğunun büyük bölümü hâlâ üst üste maç oynama kapasitesine ve mantalitesine sahip değil. Vlahovic golü attı ama gecenin kötü ismi Salih yine büyük hata yapınca Furkan takımının üçüncü golünü attı. Nübel de bu hataya ortaktı. Maç 3-1 olunca Beşiktaş moral olarak çöktü. Ligde zirveye oynamak istiyorsan bu maçları galip bitirmek en önemli şifre. Bunu gerçekleştiremiyorsan Dolmabahçe’de yaşatacağın güzel galibiyetler sadece tatlı bir anı olarak kalır. Kaptan dahil bütün takımın bunu anlaması lazım yoksa bu sezon da tren kaçar. Orkun’un penaltı golü ancak ve ancak farkı bire indirdi. Yine deplasman, yine mağlubiyet. Bu durum, alışkanlık hâline gelmemeli.