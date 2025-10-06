Önceki gün Galatasaray-Beşiktaş, futbol oynamayarak 1-1 berabere kaldılar. Beşiktaş 1 puan aldı, Galatasaray 2 puan kaybetti. Fenerbahçeli futbolcular Samsun’da çay, kahve içip, kuruyemiş yiyerek maçı seyrederken 2, Beşiktaş’ı da sayarsan 4 puan kazanmışlardı. Peki Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirdi mi?

Takımda Samsun’u yenecek, şampiyonluğa gidecek bir hava var mıydı? Yoktu. Bu cümleleri yazarken dakika 84. Gol yok ama maçın genel hakimi Samsunspor ve inanılmaz pozisyonları kaçırdılar. Dün gece öyle işler oldu ki tuhaf.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü de Mourinho gibi ilk yarı bitmeden soyunma odasına girdi. Sonra da 67’de bütün değişiklik haklarını kullandı. Oyuncun sakatlansa ne olacaktı? Yandı gülüm keten helva. Dün gece Fenerbahçe maçı kazanmayı hak edecek futbol oynamadı. Bu Fenerbahçe bu mücadelesi ve oyunuyla şampiyonluğa oynayamaz.

Samsun’un attığı bir gol var. VAR, Halil Umut Meler’i çağırdı. Pasif mi aktif mi diye. Meler gitti, pozisyonla hiç ilgisi olmayan, kimsenin görmediği arkadaki futbolcuya ‘Aktif’ dedi ve buz gibi golü iptal etti. Şu gözüküyor ki Halil Umut Meler de işin sonuna gelmiş. Zaten sona geldikçe eyyam başlar. Samsunlu futbolcunun ofsayt olması için Fenerbahçe kalecisinin kafasının arkasında gözünün olması lazım ki o oyuncu aktif olsun.

En kestirme böyle anlatılır bu pozisyon. Penaltı pozisyonunda top Skriniar’ın dirseğine mi pazusuna mı yoksa omzuna mı geliyor yayıncı kuruluşun görüntülerinden kusura bakmasınlar ama ben anlayamadım. Dün akşam maça damga vuran adam Halil Umut Meler’di. Düşünün Fenerbahçe 291 milyon Euro, Samsun 50 milyon Euro. Neredeyse 6’da 1’i. Bu şunu gösteriyor: Fenerbahçe kötü idare ediliyor, Samsun takımı doğru idare ediliyor. Bu kadar basit. “Yazık oldu Samsun’a” diyeceğim ama onlar da o pozisyonları harcamayacaklardı.

Musaba arkadaşlarına o pasları neden vermedi anlamak mümkün değil. Üçüncü kaleci Tarık Fenerbahçe’nin en iyisiydi. Yani Fenerbahçe futbol takımının halini siz düşünün.