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Bir platform var. Adı Wise&Rise. Burada memleketin önde gelen uzmanlarının çeşitli konularda videoları var. İlgiyle izliyorum. Ben izliyorum da, Türkiye ne izliyor?

Platform bunu masaya yatırıyor. Sonuçlar çarpıcı.

Örneğin, izlenmenin yüzde 70’i kişisel gelişim, psikoloji, ilişkiler, sağlık, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularına odaklanıyor. Her iki izlenme dakikasından biri iç dünya veya sağlık için ayrılıyor.

Psikoloji, ilişkiler, anlam ve kişisel gelişim içerikleri toplam sürenin yaklaşık %29’unu oluşturuyor.

Hepimizin üzerinde büyük bir baskı var.

Daha başarılı olalım, daha zengin olalım, daha güzel olalım.

Ancak bu baskıdan kaçış yolu aradığımız da yine bu araştırmanın sonuçlarından biri. İnsanlar daha başarılı olmaktan önce daha iyi hissetmenin yollarını arıyor.

Biliyorsunuz toplumsal bir çöküş içindeyiz.

Artık birbirimizi neredeyse sevmiyor, savrulduğumuz kutuplarda var olmaya çalışıyoruz.

Ama belli ki bundan mutlu değiliz.

Yine araştırmanın sonucu, insanların yalnızca ilişkilerini düzeltmek değil, kendilerini ve karşılarındakini anlamak istediğini ortaya koyuyor.

Ve tabii ki sağlık merakı.

Eskiden sadece diyet paketlerine bakarken, anlaşılıyor ki yalnızca kilo yönetimi değil; duygusal yeme, hormon odaklı yaşam, bağırsak sağlığı, kadın sağlığı ve kişisel bakım öne çıkıyor.

İletişim, kariyer, liderlik, teknoloji ve finans başlıklarından oluşan geniş mesleki gelişim kümesi toplam izlenmenin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor.

Bu kümedeki izlenme süresinin yaklaşık yüzde 49’u diksiyon, retorik, iletişim, İngilizce ve geri bildirim gibi kendini ifade etme becerilerinde toplanıyor.

Yani yeni kariyer ihtiyacı yalnızca yeni bilgi edinmek değil, sahip olunan bilgiyi doğru anlatabilmek.

Popüler kültür bizi esir aldı diye düşünürken, insanların kendini geliştirmek için ayırdığı zaman ve verdiği emek ziyadesiyle beni mutlu etti.

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Bu konuda epey söz sahibi, Silikon Vadisi’nde üst düzey yöneticilik yapmış olan Ayşegül İldeniz’in ‘Geleceği Son Çıkış: Yapay Zeka Çağında Kendimizi Nasıl İnşa Edeceğiz’ kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Sözcü Televizyonu youtube kanalında da çok yakında özel söyleşimizi izleyebilirsiniz.