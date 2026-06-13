Sevgili okurlarım, çağımız bir anlamda propaganda devri. Bu gerçek özellikle bizim gibi ülkelerde çok yaygın. Bu propaganda işinin ustası, Hitler döneminde Almanya’da propaganda bakanı olarak görev yapan Goebbels. O zaman başlayan bu süreç günümüzde de olanca hızıyla sürüp gidiyor. Aslında günümüzle kıyaslandığında Goebbels şanssız biriydi çünkü o yıllarda ortalıkta televizyon yoktu, internet yoktu! Elinde sadece radyolar, sinemalar ve gazeteler vardı ama onlar bile o günlerin koşullarında yeterliydi. Yine de Hitler’in propaganda bakanı olarak işini kendi açısından düzgün yaptı ve sadece Alman halkını değil, bütün dünyayı yalanlarıyla kandırmayı başardı. Bu adamın bütün dünyayı etkilemeye yönelik bazı ‘kuralları’ vardı. O kadar ki bu sahtekârlıkların kitabını bile yazmıştı: “Halkın kafasını yalanlarla dolduracaksın. Söylediğin yalan ne kadar büyükse inandırıcılığı o kadar fazla olur. Küçük yalanlarla zaman kaybetme. Her zaman büyük yalanlar söyleyip halkın kafasını bu yolla karıştıracaksın... Çünkü halk büyük yalanlara önem verir ve daha çok inanır...” Gel zaman git zaman Hitler, insanlığın başına bela ettiği İkinci Dünya Savaşını yitirdi ve Berlin’deki sığınağında Goebbels’le birlikte intihar etti. O uzun yıllardan sonra bütün dünyaya Goebbels’in yalan sözleri kaldı. Onun benzeri olan niceleri kendi ülkelerinde piyasaya çıkıp o kuralları aynen uyguladılar... ★★★ Bu kurallar bizde de geçerli! Sayın devlet büyüklerimiz her gün karşımıza çıkıp nutuk atıyor, ahaliye bol kepçe vaatlerde bulunuyor. Bu işin koro şefi, hepimizin bildiği Recep Tayyip... Propaganda işlerini yıllardan beri o yönetiyor. Bizim milli takım Dünya Kupası maçları için ABD’ye gitti. Size sorsalar, bu konuda perde arkasında şöyle bir konuşma yapıldığı acaba aklınıza gelir miydi!.. -Milli takımın bu ABD gezisini de parti propagandasında kullanalım ve ahaliden bir miktar oy devşirelim!.. -Peki bu nasıl olacak? -Gayet basit... Parasını bastırıp bir klip hazırlatırız. Sonra bunun medyada yayınlanmasını sağlarız. -Neleri kullanmalıyız o klipte? -Bizim futbolcuları biraz gösteririz, sonra esas sahnelerin çekimini yaparız. İşimize yarayacak her şeyi kullanırız. Tanklar, uçaklar, köprüler, otoyollar, fabrikalar ve bazı milli maçlardan kesitler. Bir de bir veya iki şarkı türkü hazırlatıp onları da koyarız. Al sana klip. Bunu medyada yayınlatırız, böylece çok önemli bir propaganda yapmış oluruz. -Ama sayın Cumhurbaşkanımızı mutlaka oynatmak gerekir... -Ebette oynatacağız, onsuz bir şey yapacak değiliz yani... ★★★ Evet, milli takımla ilgili klip hazırlandı ve gösterime girdi. AKP ile birlikte ‘sayın cumhurbaşkanımıza da’ teşekkürler ediliyor. Şimdi bu konuyu burada niçin yazdığıma gelince... Kısa süre önce burada iki kez yazdım ve sordum “Türkiye’de bir uygulama vardır. Yurt dışındaki böyle önemli turnuvalara giden kafilelerde her zaman birtakım beleşçiler ve torpilliler yer alır. Bunlara kamuoyunda ‘Federasyon misafiri’ denilir. Gezi paralarını Federasyon karşılar. Bu beleşçiler genelde siyasetçi, bürokrat ya da iş insanıdır. Acaba bizim kafilede böyleleri yine var mı? Futbol Federasyonu yanıt verir mi!” Kaç gündür bekliyorum, Federasyon ne ‘evet’ diyor ne de ‘hayır!’ Ortada devletin ve milletin parası var. Çok basit bir soruya bile yanıt veremiyorlar. Bizim ‘spor medyası’ derseniz, onlar bu gibi işlerin üzerine zaten gidemez. Neyse, biraz daha bekleyeyim bakalım!