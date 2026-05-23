AKP iktidarında eğitim müfredatı, 24 yılda tam 26 kez değişti. Müfredat değişince ders kitapları da yeniden basıldı. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtıldığı, her fırsatta politik kibirle anlatılsa da her bir ders kitabının maliyeti, milletin vergisinden karşılandı. MEB bütçesinde ‘Eğitim ve Öğretim Hizmetleri’ kaleminden karşılandığı belirtilen ders kitapları için son ihale 10 ay önce yapıldı. 61 ders kitabındaki üç-beş satırlık değişiklik için 52 milyon 844 bin adet ders kitabı yenilendi. Sayfa başı 1.3 TL yerine 6.3 TL ödendi. MEB’in dört matbaadan aldığı kitaplara 25 kat fazla para ödendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için şimdi ders kitaplarının tamamı yeniden değiştiriliyor. Eğitimde devrim (!) gibi sunulan ders kitabı değişiklikleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yetiştirilecek. PARALAR DENİZİ 2026 yılı bütçesi 1.9 trilyon lira olan MEB, bu paradan sadece son 10 ay içinde ders kitabı değişikliği için 269 milyon lira harcadı. Bundan bahsetmeden, yüzlerce milyon lira ödenen o kitapların da yürürlükten kaldıracağını herkesten gizledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders kitaplarının yeni eğitim yılında değiştirildiğine dair topluma subliminal mesajlar verdi. Yenilenen ders kitaplarında; “Orta Asya yerine Türkistan”, “Bizans yerine Doğu Roma”, “Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları”, “Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları”, “Ege Denizi yerine Adalar Denizi”, “Hava sahası yerine Gök Vatan” yazılacağını sıraladı. Tarihte 1.6 milyon yıldır Ege Denizi olan denize, artık ders kitaplarında Adalar Denizi denilmesini halk tartışıp, geçti. Dışişleri başta olmak üzere devletin her kaleminde, milyarlarca basılı materyalin yenilemesi gerektiğine hiç girilmedi. MİLLİ SAVURGANLIK Kaynak kitaplarla birlikte bu yıl yaklaşık 200 milyon ders kitabı basıldı. MEB, 2003-2026 yılları arasında 4.8 milyar adet ders kitabı basıp, dağıttı. 24 yıllık bütçesinde MEB, ücretsiz ders kitabı basım ve dağıtımı için son 5 yılda, yıllık ortalama 7.6 milyar TL harcadı. Enflasyon ve kur artışı hiç eklenmeden dahi ders kitapları için AKP’nin iktidar olduğu 24 yılda 50 milyar TL harcandı. Almanya, Fransa, Danimarka ve İsviçre gibi AB ülkelerinde, ders kitapları alt sınıflara devrediliyor. Sınıfı geçen öğrenci kullandığı kitapları, okul idaresine teslim ediyor. Kitaplar yıpranmışsa öğrenci velisi çok cüzi yıpranma tazminatı ödüyor. Ülkemizde her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının hurdaya çıkarıldığı düşünülünce, milli varlık ders kitaplarının pervasızca savrulması kabul edilemez. EĞİTİMLERİ GİZLENDİ 2026-2027 eğitim yılı için hazırlanan yeni müfredatı kapsayan yeni ders kitapları içeriğine kimler karar verdi? Yusuf Tekin emretti. Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Cem Gençoğlu ve Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Karakullukçu, kapalı kapılar ardında halen çalışıyor. TTK üyeleri ne mezunu? Cem Gençoğlu (psikolog), Mehmet Nezir Gül (İHL, ilahiyat), Hüseyin Korkut (İHL, siyasal), Muharrem Tüfekçi, (İHL, edebiyat), Mehmet Gündüz (tarih), Fatih Kıratlı (mühendis), Ünsal Topsakal (akademisyen) Levent Yazıcı, Mahmut İnan, Mehmet Taşpınar, Baki Öztürk (öğretmen). Ders kitabı içeriği sorumlusu Muharrem Tanyıldızı, öğretim programları sorumlusu Necati Yener, eğitim araştırmaları sorumlusu Hatice Nur Akkaş ile diğer üyeler Mustafa Kılıç, Umut Uygar, Hamza Gürbüz, Ekrem Koz, Bekir Kocaoğlan eğitimi yönetirken, özgeçmişlerinde eğitimlerini gizlemiş. ATATÜRK ÖVÜLDÜ İlk ve orta dereceli okullarda 18 milyon öğrenciye okutulacak yeni ders kitapları netleşirken, mevcut kitaplar erişime kapatıldı. Ders kitaplarındaki içerik değişiklikleri şöyle: Türkiye’de her 3 çocuktan 1’i okula aç gidiyor. CHP’nin Meclis’e verdiği ‘okullarda ücretsiz öğle yemeği’ teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Hayat Bilgisi dersine ‘Dini günlerde duygular’ ve ‘Sağlığı korumak için yeterli-dengeli beslenme’ konuları ilk kez eklendi. İnsan Hakları ve Yurttaşlık dersine “Adalet, eşitlik, hak ve özgürlüklere saygı” konusu girdi. Türkiye’de yasal eleştiri hakkını kullandığı için yargılanan on binlerce yurttaş sanki Uganda’da yaşıyor (!) Trafik dersine, tepe lambası konusu ilk kez eklendi. Sosyal Bilgiler’e ‘Yaşayan demokrasi, seçme-seçilme hakkı” girdi. Matematik, fizikte formüller değişmedi. Kimya’da atom yeniden parçalanmadı. AKP tarihine çevrilen İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine, “Bir Kahraman Doğuyor” konusu eklenip, Atatürk övüldü. 24 yıllık iktidarında AKP, ilk kez Atatürk’ün eğitimde çağlar üstü vizyonuna sığındı!