Lider görünümlü pısırık adamlar. Kendileri için özel havalimanı ve imtiyazlı pist yapıldı. Geldiler. Yediler, içtiler. Ankara’da “Rusya Avrupa’ya saldıracak. Durmayıp silahlanalım. Savaşmayı unuttuk, hatırlayalım” kararı aldılar. Kendilerine hediye edilen bir tek “yerli Türkiye yapımı Gümüşay Tabancayı” ülkelerine sokamadılar. Avrupa’nın gümrük memurları “Yasa var sokamasın! Ölçü var bozamasın! Cumhurbaşkanı bile olsan ölçüyü geçemezsin!” demişler. Hımbıl liderler! Ankara’da şahin! Kendine tavuk. Yasalarını çiğneyip geçemediler (!) Türkiye’den hediye bir tek tabancayı bile ülkelerine sokamadılar. ★★★ Çok açık! Bunlar savaş istemiyor. Tabancadan hiç anlamıyorlar! Oysa Türkiye’ye bak! ABD’den, İngiltere’den savaş uçakları alıp hem sahada hem masada hem havada hem karada hem denizde silahlanıyor. Türkiye, ihracatından elde ettiği dövizi, ithalatına ödediği dövize yetmeyen ve “sürekli dış borç arayan ülke” olmaktan çıkamadı ama “silah eken, silah biçen, silah ithal eden, silah ihraç eden, 2026 yılı temmuzunda silahla övünüp gururlanan” ülke oldu. MİT’in ABD silah kartellerinin adamı Başkan Trump ile Ankara’ya gelen Avrupa’nın liderleri okusun diye yazdığı rapora göre; “Türkiye’nin 2021’de 12.97 milyar dolar olan silahlanma (savunma) bütçesi, 2025 yılı tahminine göre 32.6 milyar doları” bulacak. Kim tutar bizi! 50 milyarı geçeriz! ★★★ ABD Başkanı ile ABD silah kartelleri de bu harcamaya şapka çıkartıp, ayakta alkışlayarak Ankara’da sırt sıvazlamayı birkaç basamak yükseltebilirler. Belli ki iktidar partisi genel başkanı Anayasa’daki ölçüyü delip dördüncü kez Cumhurbaşkanı olmayı garantilesin istiyorlar. Kim tahmin ederdi? “Türkiye silah tüccarı ülke” oldu. Rusya’dan S-400 silahını aldı. 9 yıl depoda tuttu. Fırsat, ABD dayatması ile çıktı geldi, şimdi S-400’leri üçüncü ülkeye satıyoruz. Üçüncü ülkeler Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) bizden Rus yapımı S-400’ü almak için acayip rekabete tutuşmuşlar! Türkiye, Ruslara 2.5 milyar dolar ödeyip, S-400’ü satın aldı. 9 yıl sonra aynı malı Katar’a ya da BEA’ ya 12.5 milyar dolara satacakmış! Kazanca bak! Eroinde bile yok. ★★★ Gerçi Rusya’dan parasını ödeyip S-400’ü alabilen fakat ABD’den peşin ödediği halde F35’leri alamayan Türkiye, Rusya karşısında çok beceriksiz, sözünde durmayan, tükürdüğünü yalayan bir silah tüccarı durumuna düştü fakat yeni canciğer dostumuz ABD (!) Ankara’da yeni bir kapı açtı. S-400’ü Araplara satacağız. Böylece hem Rus’ları küstürmeyecek hem ABD silah kartellerinden övgü alarak; “müdebbir silah tüccarı ligine” çıkacağız. Müdebbir tüccar; tedbirli, ileri görüşlü, işlerini planlı ve akıllıca yöneten demek. Dünya silah pazarı. Kurtlar sofrası! İktidar rüzgarına servi ağacı olup eğilen bir gazeteci-yazarın kulağına üflemişler; “S-400’leri satıp üzerine para kazanacağız” diye köşesinden mutlu haberi duyurdu. Biz S-400’ü Araplara kakalayacağız. ABD silah tekelleri de bize F35’i kökleyecek. Faturayı halk ödüyor. PORTAKAL SANDIĞI ÜZERİNDEN Silah satarak zengin olan ülke yok! Dünya tarihinde “silah sanayine ve silah ticaretine para yatırıp zengin olan” ülke yok. Tarih okuyun, göreceksiniz: İngiltere, Fransa, Almanya, ABD güçlü ordulara sahip oldukları için “zengin ülke” olmadılar. Güçlü ordularını kullanarak, “işgalcilikten sömürgeciliğe, sömürgecilikten dominyonculuğa” geçtiler. Hem kendi işçi, çiftçi, emekçilerinin artı değerini sömürüp hem de mazlum ülkelerin bütün yeraltı yerüstü zenginliğine el koydular. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında 100 milyondan fazla insan öldü. Bu büyük iki kanlı savaşın ikisi de; güçlü orduları olanların birbirinden “sömürge ülke kapmak ve dünya pazarı ele geçirmek” boğazlamasıydı. Savaş sonrası Japonya, Almanya, Güney Kore, Çin ve onlarca ülke ordusuz zenginleşti. Tek başına silah sanayi bir ülkeyi zenginleştirmiyor. Örneği yok. Evet silah sanayi, ileri teknoloji üretimini teşvik ediyor, nitelikli istihdama, ihracata, sivil teknolojilerin gelişmesine katkı yapıyor. Hepsi bu! Silah sanayi çok ileri olup da çok güçlü orduları olan ABD, Rusya, Kuzey Kore, İsrail’de, gelir eşitsizliği ve zaman zaman derin ekonomik krizler devam etti, ediyor. Tarih şunu yazıyor: Ordular, işçilerinin, çiftçilerinin, sanayicilerinin yarattığı zenginliği (vatanı) korumak için varlar.