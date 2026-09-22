Casus olduğuna kimsenin inanmadığı Merdan Yanardağ “Casusluk suçundan” hâlâ hapiste... Günümüzün önemli bir gazetecisi ve çok izlenen televizyon yorumcusu olan bir kişinin “Casusluk” gibi rezil bir iş yapması mümkün mü? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ndeki tüm saygın yöneticiler “Böyle şey olmaz” diyor... Savcının hazırladığı iddianame de tanıksız, belgesiz... Sadece varsayımlara dayanan bir suçlama... Yanardağ hangi ülkeye casusluk yapmış, nasıl yapmış bunu? Kimin, hangi devletin, hangi gizli servisin ajanıymış? Bunlar iddianamede yok! Çünkü böyle bir şey söz konusu değil! Ülkemizde “casuslukla suçlanmak” ne kadar kolaymış meğerse! Tanık, kanıt olmadan, sadece varsayımla bir insan özgürlüğünden mahrum edilir mi? Ne yazık ki, ülkemizde bu oluyor! Hukuka da, yasalara da ters olmasına rağmen...... Merdan Yanardağ hâlâ içeride... Meslektaşları olarak üzülüyoruz, gerçekleri anlatıyoruz ama ne fayda? Hukuktaki ”Tutuksuz yargılama” kuralı işlemez hale geldi! ★★★ Merdan Yanardağ’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı Tele1 televizyonu, tayin edilen kayyum tarafından haksız bir şekilde satışa çıkarılmıştı. Neyse ki, bu satış durduruldu. İleride ne olur, bilemiyoruz. Çünkü ülkemiz artık bilinmezliklerle dolu bir memleket haline geldi. Dava henüz devam ederken, insanların varlıklarına el koymak Türkiye Cumhuriyeti gibi çağdaş bir devlete yakışmaz. ★★★ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri Merdan Yanardağ’ı yalnız bırakmıyor, onu ziyaret ediyor, moral veriyor. İyi de yapıyor ama... Merdan Yanardağ’ın morali zaten yerinde... Bu ziyaretlerle daha da güçleniyor. Yanardağ, Silivri Cezaevi’nin bir hücresinde özgürlüğünden mahrum olarak yatmasına rağmen, siyasi olayları dikkatle takip ediyor. CHP konusundaki görüşlerin şöyle açıkladı: “İktidar CHP’yi denetim altına aldı. Kılıçdaroğlu artık bir iktidar işbirlikçisidir. Nesnel işlevi budur” dedi. Yanardağ, Özgür Özel liderliğindeki partiye toplumda desteğin artacağını ve iktidar blokundaki çözülmeyi derinleştireceğini söyledi. Merdan Yanardağ’ın üçüncü duruşmasının tarihi 29 Eylül Salı günü. Motosiklet terörü! Otomobil fiyatlarındaki artışlar kentlerde dengeleri değiştirdi. 6 kentte motosiklet sayısı otomobilleri geride bıraktı. Muğla, Manisa, Kilis, Aydın, Iğdır ve Şanlıurfa illerinde otomobilden çok motosiklet var. İstanbul trafiğine her gün 950 bin 464, Antalya trafiğine 555 bin 100, İzmir trafiğine 539 bin 524 adet motosiklet giriyor. Ekonomik zorluklar insanları iki tekerlekli araçlara sürüklüyor ama bu da beraberinde tehlikeyi getiriyor. Motosiklet sürücülerin, hepsi değil ama önemli bir bölümü “sorumsuz” oluyor, kurallara uymayarak trafikte terör yaratıyorlar. Bu konuda şikâyetler çığ gibi... Gaziantep’ten gelen bir haberi görünce “Helâl olsun” dedim ve diğer illerin emniyet görevlilerinin de böyle hareket etmesinin kazaları önemli oranda önleyeceğini düşündüm. Gaziantep’te, 3 günde 665 motosiklet sürücüsüne 5 milyon 203 bin 634 lira ceza kesilip, 251 motosiklet trafikten men edilmiş... Motosiklet terörü önlenmek isteniyorsa, bütün iller Gaziantep gibi kararlı hareket etmelidir. Tebessüm Melekler uçar mı? Çocuk durup dururken annesine sorar: “Anne melekler uçar mı?” “Tabii uçarlar evladım” “Bütün melekler mi?” “Eveeettt...” “Peki, bizim hizmetçi kız neden uçmuyor ki?” “Hizmetçi neden uçsun ki evladım?” “Şey... Babam her zaman ona ‘Meleğim benim’ diyor da...” “Yaaaa! Demek, baban öyle diyor ha!.. Öyleyse görürsün oğlum, birazdan, öyle bir uçacak ki!” GÜNÜN SÖZÜ Paraların dünyalar kadar çok da olsa, dostun yoksa fakirsin!