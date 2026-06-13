Gerçekten çok tuhaf bir ülke olduk. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç bir fıkra anlattı ortalık altüst oldu. Her yanı ürpertici bir hoşgörüsüzlük sarmış durumda... Rahmi Bey’in çevresinden, onun çok üzüntülü olduğunu duyuyoruz. “Kürt kadını” fıkrası anlattı diye Rahmi M. Koç’a yüklenmeyen kalmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuştu... DEM Parti konuştu... Savcılık konuştu... AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuştu... Doğu ve Güneydoğu’da 16 Baro konuştu... Ve sonunda SİLAHLAR KONUŞTU. İstanbul, Antalya ve Diyarbakır’da Koç Holding’e bağlı birçok kuruluş KURŞUNLANDI. Türkiye böyle bir ülke haline geldi işte! ★★★ Rahmi M. Koç’u destekleyen tek siyasetçi, sağduyulu davranan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu ve yaptığı yazılı açıklamada “Sayın Rahmi Koç’un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır” dedi ve ekledi: “Koç topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Değerli bir iş insanımızı kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.” Devlet Bahçeli gibi ben de doğru bulmuyorum ve en çok şuna şaşırıyorum: ★★★ Rahmi Koç’un anlattığı “Kürt kadını” fıkrası aslında gerçek bir olay... Kadıköylü ünlü Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mahmut Ata (1880-1967) Moda Şifa Çıkmazı’ndaki üç katlı köşkünü bir doğumhane olarak kullanırdı. Dr. Mahmut Ata, muayene için gelen Kürt kökenli kadın hasta ile arasında geçen ilginç konuşmayı “kadının saflığına örnek olarak” meslektaşı Dr. Müfid Erkal’a anlatmıştı. Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin eski Başhekimi olan Dr. Müfid Erkal (1918-2014) aynı zamanda çok sayıda kitabı olan bir yazardı. Meslektaşının anlattığı olaya, “Kapalı Hayat Kutusu Kadıköy Konakları” adlı kitabında bir anı olarak yer verdi. 495 sayfa olan ve 5 baskı yapan kitap son defa 2014 yılında basıldı. Fıkra olarak anlatılan “Kürt kadını” olayı, piyasada uzun yıllardır satılan kitapta hâlâ yerli yerinde duruyor. Ey kıyameti koparan muhteremler... Ey bir kaşık suda fırtına yaratan DEM partililer... Yıllardır aklınız neredeydi? Rahmi Koç (Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi) bir sohbet ortamında latife olarak olayı anlatınca mı suç oldu? Biraz insaflı olun! Özgür Özel de topun ağzında! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e yakın 9 CHP milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Bunların hepsi de, iktidarla kıyasıya mücadele eden ve CHP’yi CHP yapan siyasetçiler: Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın ve Nurhayat A. Kayışoğlu. Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü Müslim Sarı, bu milletvekillerini partiden atarak temiz siyaseti sağlayacaklarını iddia ettikten sonra, AKP iktidarının en çok duymak istediği sözü söyledi ve “Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak!” dedi. Anlaşılan, Özgür Özel de topun ağzında! İnsan bunları söylemekten utanır biraz! Bugün Özgür Özel demek, CHP demek! Özgür Özel’in olmadığı bir CHP ancak AKP iktidarına hizmet eder. Bunlar da öyle yapıyor zaten! Yazık! Tebessüm Akıl hastalarından alkışlar! Bakan Bey, akıl hastanesini geziyormuş. Ortamı çok beğenmiş. Çünkü, ne söylerse söylesin, akıl hastaları onu hararetle alkışlıyorlarmış. Fakat... İçlerinden birinin hiç kımıldamadan durduğunu gören Bakan Bey merakla sormuş: “Sen neden alkışlamıyorsun beni?” Adam gayet ciddi cevap vermiş: “Ben deli değilim efendim, gardiyanım!” GÜNÜN SÖZÜ Yeryüzünde görülen her şey kadının eseridir. (Atatürk)