Kulüpler Dünya Kupası’nda, Orkun ile teknik direktörü Bruno Lage arasında geçen sözlü tartışmayı canlı yayında izlemiştim. Benfica kulübünün bu diyaloğu tatlıya bağlayacağından emindim. Orkun gibi değerli bir oyuncu ile yola devam edecekleri bence kesindi, çünkü böyle sözlü tartışmalar hep olumlu sonuçlanırdı. Orkun, tavrını hiç bozmadı ve bir anda Beşiktaş ile olan kalp bağlantısını tekrar açık-seçik deklare etti. Benfica’da kalmak istemiyor ve taraftarı olduğu Kara Kartal’a gelmek istiyordu. Kararı kesindi. Herkes şaşırmıştı. Bonservisi 30 milyon Euro olan bir isim nasıl alınacaktı? Serdal Adalı, bu işi taksitleri iyi bağlayarak halletti. İstese İngiltere, Almanya veya İtalya’ya gidebilecek bir isim, çocukluktan beri taraftarı olduğu takımı seçmişti. Ben, uzun yıllardır böyle bir işe tanık olmadım. Totti’yi hatırlıyorum. Astronomik teklifleri hiç kabul etmedi ve Roma’da kaldı. Son futbol romantiği oydu. Şimdi bir tane daha var, Orkun Kökçü...

FARIOLI BÜYÜK BİR DEHA MI?

Bazı şeyleri anlamıyorum. Farioli, Alanyaspor’da tam teknik direktör değildi. Sonra Karagümrük’e gitti ve oradan Fransa derken, Avrupa’nın önemli takımlarından Ajax’ın başına geçti. Son haftaları tam bir skandaldı. Ajax, şampiyonluğu komik bir şekilde kaybetmişti. Normal olarak görevine devam edemedi. Ben biraz dinlenir artık diye düşünürken, Porto’nun başına geçti. Arkadaş, bu adam ya tam bir deha veya bizler oynattığı sistemi hiç anlamıyoruz. Ben böyle bir şey görmedim.

VOLEYBOLCULARA KIZMAYALIM

Şöyle bir baktım, art arda yenilgiler gelince, kadın voleybol takımına karşı homurdanmalar hemen başlamış. Lütfen yapmayın. Herkesin hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorulmaya hakkı vardır. Bu çocuklar fazla dinlenmeden maç yapıyor bir yıldır... Kazanmak kadar kaybetmek de var. Onların da biraz kaybetme hakları yok mu? Mükemmel potansiyeli olan bir takımız. Kötü denebilecek sonuçlar zaman zaman olabilir. Boş verin yenilgileri ve sakin olun, bu takım bizlere yine çok iyi maçlar yaşatacak.

SPORDA REKABET İYİDİR

Messi ile Ronaldo zaten marka olan İspanya futbolunu acayip bir yere taşımışlardı. NBA’de; Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs rekabeti unutulmadı kuşkusuz. Djokovic, Nadal, Federer de sporda rekabet seviyesini çok başka yerlere taşıdılar. Şimdi bayrak el değiştiriyor teniste... Alcaraz ve Sinner ile yeni bir heyecan başlıyor. Sporun her kategorisinde süregelen bu rekabet duygusu bize tarihi anları yaşatacak kuşkusuz...