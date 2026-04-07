CHP Genel Başkanı Özgür Özel 102’nci mitingini de tamamladı.

Özel’in bu tükenmez enerjisi kamuoyunda takdirle karşılanıyor.

Bir yılda 102 büyük miting yapmak her babayiğidin harcı değil.

“Yaparım” diyen bir siyasetçi varsa denesin görsün bakalım...

Özel’in kalabalık mitinglerde topluma verdiği mesajlar da çok önemli... Yıkılmış, çökmüş olan insanlara umut aşılıyor, onlara âdeta hayat veriyor.

Şu anda “Halkın büyük çoğunluğunun umudu” demek yanlış olmaz.

Bunlar Özgür Özel’in artı yanları... Bu arada eksiler de var tabii ki...Bunları söylemesek olmaz!

★★★

Mesela Özel’in, erken seçime kesinlikle yanaşmayan iktidarı Anayasa’nın 78’inci maddesini çalıştırarak “Ara seçim yapmaya zorlama” projesi...

Bu, tamamen akıntıya kürek çekmekten, boş yere zaman kaybetmekten başka bir şey değil! Sonuç alınması mümkün olmayan bir girişim!

CHP, değerli zamanlarını böyle sonuç alınması mümkün olmayan işlerle harcamamalı.

★★★

Anayasa’ya göre, Meclis üyeliklerinde yüzde 5, yani 30 milletvekilinin boşalması durumunda 3 ay işçinde ara seçime gidilir!

Şu anda Meclis’te 8 milletvekili eksik. 22 CHP milletvekilinin daha istifa yoluyla sandalyelerini boşaltmaları durumunda eksik sayı 30’a çıkacak ve 3 ay içinde seçim kaçınılmaz olacak!

Özgür Özel’in hesabı bu! Fakat yanlış!

Çünkü, milletvekili istifaları Meclis Genel Kurulu kabul etmediği sürece geçerli değil.

Meclis’te çoğunlukta olan AKP+MHP milletvekilleri, CHP’li 22 vekilin istifalarını onaylamadıkları sürece o istifalar hiçbir anlam ifade etmez.

Bu da, ana muhalefetin, iktidarı “Ara seçim” yapmaya zorlamasının mümkün olmadığını gösterir.

CHP böyle formüllerle uğraşıp enerjisini boş yere harcamamalı.

★★★

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Özgür Özel’i “AKP ve ortakları, muhalefet istedi diye seçime gitmez” diye uyararak şöyle devam etti:

“Özgür Bey yıllardır TBMM’de Grup Başkanvekili olarak da çalıştı. Hem Anayasa’yı, hem Siyasi Partiler Kanunu’nu, hem de Meclis İçtüzüğü’nü en iyi bilen Genel Başkan’dır. Fakat anlayamadığı,

AKP’nin Anayasa’ya UYMAMAK gibi bir özelliği vardır. Ağır suç olmasına rağmen!

Varsayalım ki, 22 CHP milletvekili istifa etti. Meclis Genel Kurulu her milletvekili için ayrı ayrı oylama yapacak. AKP+MHP çoğunluğu 12 CHP’linin istifasını kabul edip, 10 CHP’linin istifasını kabul etmezse ne olacak? Hem ara seçim yapılmayacak. Hem de CHP 12 milletvekili kaybedecek. İş mi bu?”

★★★

Rifat Serdaroğlu’nun yaptığı hesap yüzde 100 doğrudur.

Özgür Özel’in tüm bu tür eleştirileri hiç kızmadan bir “dost eleştirisi” olarak kabul etmesi gerekir. Dost acı söyler misali!

“Atatürk’ün mirası”

Laik Cumhuriyet’in güçlü savunucularından biri olan ve “Cumhuriyet’in Atatürkçü temeller üzerinde yeniden yükseleceğine inancım tamdır” diyen tarihçi Sinan Meydan’ın son kitabının adı:

“Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet: Kavramlar, Kurumlar, Devrimler, Kişiler”

Sinan Meydan kitabında:

- Türkiye’de düşünce ve vicdan özgürlüğünün...

- Ulusal egemenliğin ve demokrasinin...

- Çağdaş hukukun ve kadın haklarının...

- Sosyal Hukuk Devleti’nin...

- Ulusal birlik bütünlüğünün...

- Liyakatin, bilimin, sanatın...

- Fırsat eşitliğinin ve adaletin...

- Akılcı ve bilimsel eğitimin...

- Ekonomik kalkınmanın...

- Tam bağımsızlığın...

- Uygar yaşamın ve barışın güvencesi olan Atatürk’ün mirası Laik Cumhuriyet’in değerini anlatıyor ve:

“Türkiye’de Atatürkçü düşünceyi, Laik Cumhuriyeti savunmak bütün bu değerleri savunmaktır, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaktır” diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Öldüğümüz zaman değil, doğduğumuz zaman ağlarız! Neden?