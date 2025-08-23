Irak’ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyon sırasında Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, 28 Mayıs 2022’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından vuruldu. Üsteğmenimizin yaralı olarak sürüklenerek götürülüşünü hainler kayda adı. O günden sonra Bozkurt’tan bir daha haber alınamadı. Milli Savunma Bakanlığı’na göre Bozkurt şehit edildi, aile ise teröristlerin elinde olabileceğini, o yüzden şehit edildiğini kabul etmedi.

Bir kadın terörist itirafçı oldu. Bozkurt’un, naaşının 852 rakımlı tepenin altında bulunan ve terör örgütünün yıllarca hastane olarak kullandığı mağarada olduğunu söyledi. Askerimiz için silah arkadaşlarını sağ kurtarmak esastır. Ama şehit olduysa bile onun aziz naaşına ulaşmak, vatan toprağına şanlı bayrağımıza sarılı olarak getirmek de en önemli görevleri arasındadır. İşte, şehidimizin naaşına ulaşmak için girilen mağarada 12 askerimiz şehit oldu. Bu olay da Türkiye’yi yasa boğdu, teröristlere lanetler okundu.

O GÜN YAŞANANLAR

Örgütün 2022’den bu yana kullanmadığı bilinen mağaranın girişleri asker tarafından kapatılmış, o alan kullanılamaz hale getirilmişti. Kadın teröristin ifadesi üzerine mağaraya girildi girilmesine ama o günde en acı kayıplarımızı da verdik. Tam 12 askerimiz arama yaparken metan gazından zehirlenip şehit olduğu açıklaması yapıldı. Oysa metan gazından zehirlenme olmayacağı biliniyor. O zaman bunun başka nedenleri var. Ertesi gün ikinci açıklama yapıldığında karbon monoksit gazından zehirlendiği de açıklamaya eklendi.

Daha önce mağaranın temizlendiği belirtilirken, ikinci açıklamada, arama sırasında mağaranın ikinci bir katının da bulunduğu belirtildi. Zehirlenme de o katta yaşandı. Askerimizi zehirlendikleri alandan kurtarmak da kolay olmadı. Giren asker orada düşüp şehit oluyordu. Zonguldak’tan özel donanımlı maden işçileri getirildi. AFAD’dan ekipler getirildi. Kurtarma çalışmalarına onlar da katıldı.

ŞEHİT SAYILMADI

Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un 28 Mayıs 2022’de şehit edildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmasına rağmen, Bozkurt ailesi, naaşı bulunana kadar Nuri Melih Bozkurt’u şehit değil, “Kayıp” olarak değerlendirdi. O yüzden aile, şehit maaşı bağlanmasını da kabul etmedi.

Aileye göre, naaşı bulunmadığına göre Nuri Melih Bozkurt’u, teröristler elinde tutuluyor. Ailenin şehitlik konusunda rızası alınmadan şehit maaşı bağlanamıyor. O yüzden Üsteğmen Bozkurt, sanki görevdeymiş gibi maaşı ve diğer sosyal hakları verilmeye devam ediyor.

Şehidin kardeşi Furkan Bozkurt, bir gaziye “Gerek devlet, gerek Silahlı Kuvvetler bize karşı ilgi ve alakasını eksik etmemiştir. Şehitlik işlemlerinin yapılmasına biz müsaade etmemiştik. Maaş bağlanmasını ve geri kalan haklarını, kendisi bulunmadan almak istemiyoruz. Kardeşimi ‘Kayıp’ statüsünde gördüğümüz için, bize sağlanacak hakları kendimiz istemedik” dediğini sosyal medyadan öğrendim.

AİLE, OPERASYON BÖLGESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Nuri Melih Bozkurt’un naaşını 852 rakımlı tepede bulunan mağarada arama yaparken, 12 askerimiz zehirlenme sonucu şehit oldu. Bu olay da ülkemizde büyük üzüntü yarattı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 12 askerimizin şehit olmasında ihmal, kasıt, kusur varsa bunun da ortaya çıkarılmasını istedi. Bu amaçla TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri verildi. Bunun en kapsamlısı İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in önergesiydi. O sorulara bakanlık tarafından hala cevap verilmediğini de belirtelim.

Bozkurt ailesi, yalnız Nuri Melih Bozkurt için değil, onun en azından naaşını bulmak için 12 askerimizin şehit düşmesinin de acısını yaşadı. Aileyi 2022’den bu yana Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri yalnız bırakmadı. Devamlı aile ile temas halinde olundu. Üsteğmenin şehit olduğu operasyon bölgesini görmek, yaşananları o operasyon sırasında bulunan askerlerden de dinlemek, acılarını paylaşmak istediler.

Genelkurmay Başkanlığı, bu öneriyi saygıyla karşıladı. Gerekli hazırlıklar yapıldı. Şehidimizin babası, annesi, kardeşi ve bir kuzeni Irak’ın Kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât bölgesine götürüldü. Baba ve anne çatışmaların yaşandığı belirtilen 1.515 rakımlı Sarmaziya Tepesi’ne götürüldü. Operasyon bölgesinin zorlukları, orada gördükleri askerlerimizin kahramanlığı, cesareti, özverisi aileyi hayli etkiledi. Anne ve baba, oğullarının silah arkadaşlarıyla gurur duydu.

KARDEŞ VE KUZEN DOLAŞTIRILDI

Anne ve baba büyük bir acı içinde oldukları için operasyonların yapıldığı yere daha fazla gitmek istemedi. Kardeş Furkan Bozkurt ile kuzenine, Sarmaziya’da yaşananlar adeta saniye saniye anlatıldı. Ayrı bölgede bulunan 852 rakımlı tepede bulanan mağarada 12 askerimizin şehit olduğu yer de gösterildi.

Aile, askerlerin kendilerine gösterdikleri yakınlıktan ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ettiler. Kardeş Furkan ve kuzeni, naaşın bulunmasının zorluğunu bölgede gördüler. Ama hiç umutlarını yitirmeden, Melih Üsteğmenin bir gün sağ ya da aziz naaşına ulaşılabileceğini de akıllarından çıkarmadılar. Şunu da belirteyim, aziz naaşını bulmak için bundan sonra da yine aramalar devam edecek, bu konuda istihbaratlar değerlendirilecek. İnşallah sağ olarak ulaşılır. O olmasa bile bir gün terörist çıkıp, onun naaşını toprağa verdikleri yeri gösterir. Aile için işte o gün, Melih Üsteğmen “şehit” sayılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 12 şehidimizin otopsi bulgularını açıklamalı, yanıltıcı bilgilerin dolaşımı önlenmeli. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.