SON zamanlarda iktisatçıları meşgul eden birbiriyle çelişik iki sorun öne çıktı: 1. Dünya nüfusunun azalması 2. Yapay zekânın işsizlik yaratması. Ülke bazında nüfus azalması yeni bir oluşum değildir. Özellikle sosyalist Doğu Avrupa ülkelerinde uzun zamandır nüfus azalmaktaydı. Nüfus azalmasının öncü göstergesi, kadın başına doğum sayısıdır. Bu sayı 2.1’in altına düşerse, ülke nüfusun bir süre sonra azalmaya başlaması cebirsel bir sonuçtur. Mutlak sayıda azalmanın başlama süresi “doğuşta beklenen ortalama ömrün uzamasına” bağlı olarak değişmektedir. Mesela nüfus azalmasının görüldüğü ilk ülkelerden biri olan Macaristan’da 1960’ta kadın başına doğum 2’nin altına inmişti. Giderek 1.6’ya indi. Bugün başta 1.4 milyarlık Çin olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde nüfus azalmaktadır. Bu azalmanın yarattığı “işgücü açığı” da Batı’da göçmenlerce kapatılmaktaydı. “Almancı Türkler” bunun en başarılı örneklerinden biridir. Ancak son yıllarda özellikle Müslüman olanlar göçtükleri veya sığındıkları “gayrimüslim” ülkelerde hileli işlemlerle devlete maddi yük olarak ve ülkenin sosyal hayatına entegre olmayarak bu çözümü zora sokmuşlardır. NÜFUS ARTIŞI, AZALMASINDAN KÖTÜDÜR Gıda maddesi üretiminin artan nüfusa yetmeyeceğini, bunun da insan mutluluğunu azaltacağını söyleyerek “kıyamet kahinliği” yapan Thomas Malthus (1776-1834) feci şekilde yanılmıştır. Tam tersine, gıda maddesi üretimi nüfus artışından hızlı büyümüştür. Malthus “tipik bir bilgili kişi” olarak kötümserdir. İnsanlar aç kalacak tezini, iyimser bulduğu babasına ve ufuk açan filozof J.J. Rousseau’ya karşı çıkmak için ortaya atmıştır. Malthus’un yanılgısından çıkarılacak dersler şunlardır: 1. Yarının sorunları, bugünün bilim düzeyinde üretilen aletlerle çözülemez. 2. Sorunlar, sonsuza kadar doğrusal çizgide büyümez. Yörünge paraboliktir. 3. Her sorun, bir ihtiyaç; her ihtiyaç, bir icat yaratır. 4. Çözülemeyen sorun, çözümsüzdür. Çözümsüz olan şey, sorun değildir. 5. Kötümserlik, gerçekçilik değildir. Sadece bir ruh halidir. İNSANSI ROBOTLAR VE İNSANSIZ ÜRETİM Bir Malthus ölür, bin Malthus doğar. Bugün de aramızda binlerce Malthus var. Bu çağdaş Malthuslar, fikir babaları Malthus’un aksine nüfus artışını değil azalmasını felaket olarak görüyor. Nüfus azalırken yaşlı sayısı artacak, üretim yapacak ve yaşlılara bakacak insan bulunamayacak diye içimizi karartıyorlardı. Tam da bu sırada robotların özellikle yapay zekâlı robotların sanayi, tarım, inşaat, ulaşım, iletişim, tıp ve tüm hizmet sektörlerinde fâni insanların işini, onlardan çok daha iyi ve ucuza yapabileceği gerçeği çıktı. Bugün dünyada 4.6 milyon aktif robot var. Çin, Güney Kore ve Japonya robot geliştirme ve robot istihdam etmede başı çekiyor. Görünen o ki, robot sayısı ve robotların yetenekleri hızla artacak. Robotlara vatandaşlık verilse, sayımlarında bir de bakacağız, dünya nüfusu azalmayıp artıyor. SON SÖZ: Derdini veren, dermanını da verir.