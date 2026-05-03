Daha önce kısıtlı uygulanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Yönetmeliği, 28 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve kapsamı genişletildi. Bu yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ile Türk Tabipler Birliği’ni de karşı karşıya getirdi. Türk Tabipler Birliği “Bu yönetmeliği kabul etmiyoruz” uyarısında bulundu.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, yönetmeliğin sağlık hizmetlerinde bilimsel tıp yerine, kanıta dayalı olmayan uygulamaları yaygınlaştırma anlamına geldiği görüşünde. Bunun halk sağlığı, meslek etiği ve sağlık hizmetinin niteliği açısından ciddi riskler barındırdığı, hastaların doğru, etkili ve güvenli tedaviye erişim hakkının zedeleneceğine dikkat çekti.

AĞIR BİR YÜK ALTINDA

Türk Tabipleri Birliği, kanıta dayalı olmayan uygulamaların teşvik edilmesinin, hastalara zarar verme riski taşıdığı gibi etik ilkeleri aşındıracağını öne sürüyor. GETAT uygulamalarının hekim olmayan kişiler tarafından sağlık kuruluşları dışında yapılmasının da önünde bir engel bulunmuyor. Türk Tabipler Birliği, yönetmelikle ilgili şu görüşleri ortaya koydu:

“Türkiye’de sağlık sistemi zaten ağır bir yük altındadır. Sağlık Bakanlığı’nın kamu kaynaklarını ve sağlık emek gücünü kullanırken koruyucu sağlık hizmetlerini öncelemesi, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmesi, nitelikli tanı ve tedavi hizmetlerini yeterli bir şekilde vermeye harcaması beklenir.

GETAT uygulamalarını kamusal sağlık sistemi içine yerleştirme gayreti sağlıkta öncelikleri tersine çevirmekte, zaten yetersiz olan sağlık emek gücünü bölmekte, hastaları bilimsel tedavilerden uzaklaştırmakta, sağlık hizmetini daha da piyasalaştırmaktadır. Bu süreçte kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin şeffaflık da bulunmamaktadır.

BUNU KABUL ETMİYORUZ

Sağlık sistemi planlaması; nüfusun ihtiyacına göre hekim ve sağlık çalışanı dağılımını gerektirir. Bu yönetmelik ile hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bir kısmı bu alanlara kaydırılacak, zaten emek gücü eksiği olan alanlarda (acil, aile hekimliği, temel branşlar) açık daha da büyüyecek, sağlık hizmetinde dengesizlikler artacaktır.

Kamunun sağlığa ayırabildiği sınırlı ve kıymetli kaynakların bilimsel, doğru ve etkin kullanımı, sağlık hizmetlerinin doğru planlanması halk sağlığı açısından vazgeçilmezdir. Bu hassasiyetleri dikkate almayan hiçbir düzenleme toplum sağlığı açısından kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu düzenlemeyi kabul etmiyoruz.”

PROF DEMİRER’DEN UYARI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı, Avrupa ve Türkiye Bilimler Akademileri Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan GETAT Uygulamaları Yönetmeliğini ihtiyatla değerlendirmek gerektiğini söyledi. Demirer, Türk Tabipleri Birliği tarafından GETAT uygulamalarıyla ilgili açıklamaya tüm hekimlerin tam destek vermesini önerdi ve şu açıklamalarda bulundu:

- Geçerliliği bilimsel araştırma ve çalışmalarla kanıtlanmamış hiçbir tıbbi uygulama ve pratiğe GETAT adı altında izin verilmemeli.

- Rastgele ve kontrolsüz bir şekilde bu tür uygulamaların hastanelere veya sağlık hizmeti veren kuruluşlara sokulmamalı.

- Hastalarımızın geçerliliği modern tıbbi teknoloji ve uygulamalarla kanıtlanmamış tedavi yöntemlerine duçar edilmesi asla kabul edilmemeli.

ŞARLATANLARIN PAZARLADIĞI

- Bugün ne yazık ki kanser hastalarının yaklaşık yüzde 40’ı kendilerini tedavi eden tıbbi onkoloji uzmanlarından habersiz bir şekilde içerisinde ne olduğu bilinmeyen internet ortamında şarlatanlar tarafından pazarlanan oldukça pahalı tedavileri almaktadırlar. Bu şekilde alınan sözde alternatif tedaviler biz kanser uzmanları tarafından hastalara sunulan son derece pahalı akıllı ilaçların etkisiz hale gelmesine ve hastaların yaşam sürelerinin kısalmasına yol açıyor.

- Daha geçen hafta parazit ilacını doktorundan habersiz kullanan bir hasta karaciğer komasına girerek yoğun bakıma alındı.

- Kaplumbağa kanı içerek yaygın damar içi pıhtılaşması ile yoğun bakımda hayatını kaybeden birçok kanser hastası vardır.

- GETAT Yönetmeliği toplumda mantar gibi çoğalan şarlatanların sayısını da çığ gibi artıracaktır.”

“Tedavi edecek doktor bulmakta zorlanacağız”

Sağlıkla ilgili yazacağımı bilen bir özel hastanenin genel müdürü, “Sağlıkta tehlikeli gelişmeler oluyor” uyarısında bulundu. Ülkemizde doktor sayısını artıralım derken kalitenin giderek düştüğünü söyledi. Söz, genel müdürün:

“Türkiye sağlık insan gücü ve kalitesi konusunda dünyaya örnek olabilecek kapasitedeyken, son yıllarda açılan çok fazla tıp fakültesi, gelecekte hekim kalitesi ile ilgili tereddütler oluşmasına neden oldu. Biz ‘Hekim açığımızı kapatacağız’ diye alt yapısı, öğretim görevlisi standardı olmayan tıp fakültelerinde her yıl binlerce doktor yetiştiriyoruz. Ardından binlerce doktor ihtisas yapıyor.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ

Hekimlik bilgi ve becerisi, usta- çırak ilişkisi şeklinde yürür. Ancak hekim yetiştirecek hoca standardı da kaybolmuş. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerine şunları sormak gerekir:

Ankara Bilkent, Etlik, İstanbul Çam Sakura şehir hastanesi, Ankara Tıp, Hacettepe, Gazi hastanelerinde 3 bine yakın asistan bulunduğu belirtiliyor. Örneğin plastik cerrahi bölümlerinde kaç hoca, kaç asistan olduğuna bakıldığında 2 hoca, 30 civarında da asistan bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, diğer branşlarda da kaç doçent, profesöre kaç asistan düştüğünü açıklamalı. Sonuçta hekim sayımızı artıracağız diye hekim kalitesini düşürürsek ileride bizi tedavi edecek hekim bulmakta zorlanacağız.”