Dün akşam Liverpool maçının yorgunluğu maça yansıyacak mıydı? Akıllardaki soru buydu. Okan Buruk büyük bir rotasyon tercihi yapmamıştı. Belli ki bu maçı şampiyonluğun anahtarı olarak görüyordu. Haksız da değildi.

Temposu fena olmayan Galatasaray'a karşı Başakşehir'in mücadele gücü ve oyun kalitesi, maça ortak olmak istediklerini gösteriyordu. İlk devre Barış'ın oynadığı sağ kanat iş yaparken, Lang'ın görev yaptığı sol taraf istenileni veremedi. Yunus ilk yarı kayıptı.

Ebosele'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrasında Lang'ın kullandığı serbest vuruşa Singo mükemmel vurmuştu. Bir dakikada maç Galatasaray adına olumlu yönde değişmişti.

Osimhen'in inanılmaz bir vuruşu vardı maçta. Topun gelişine havada uçarak nefis bir vuruş yapmıştı. Öyle bir andı ki, top direkten dönmese yılın golü olabilirdi. Osimhen, tam bir gol makinesi olduğunu takımı adına attığı ikinci golle yine

kanıtlamıştı. 'Ben moralimi bozmam, golümü atarım' mesajıyla taraftarına koşmuştu yine.

İki farktan sonra Okan Buruk, sıradaki Liverpool maçını düşünmeye başladı. Hemen oyuncu değişikliklerine gitti. Her şey zamanında ve doğru yapılıyordu. Yunus'un asisti ile Nhaga üçüncü golü rahat atıp, maçı bitirmişti. Bu galibiyet ile şampiyonluğa gümbür gümbür koşuyordu Galatasaray.