Galatasaray’da gündem çok yoğun ve belki de kulüp tarihinin kırılma noktası denebilecek bir zaman dilimindeyiz. Baştan söyleyeyim uzun bir yazı olacak. Bir çoğunuzun bildiği üzere,yarın-16 Eylül Çarşamba günü, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplanacak. Temmuz ayında yapılan son divanda, 35 divan üyesinin Eylül’de-yarın yapılacak toplantıda gündeme alınmasını talep ettikleri 3 önemli konu başlığı görüşülecek.

Bunlardan ilki, Galatasaray Spor Kulübü’nün Galatasaray Lisesi’ne 25 yıl önce kulübün marka-logo kullanım hakkı bedeli olarak ödemeyi taahhüt ettiği ancak ödemediği yıllık bedellerin geriye dönük birikmiş kısmının ve yine gelecek yıllardaki marka kullanım tutarlarının ödemesinin ne şekilde olacağı konusunda yapılacak görüşmeler.

Diğer bir konu başlığı ise, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’nın yönetim kurulu kararı olmadan kendisine keyfi olarak atadığı başdanışmanlardan birisi ve onun toplantının yapılacağı salona adını veren Tevfik Fikret’in ‘Fikri hür, İrfanı hür, Vicdanı hür’ söylemine aykırı eylemleri ile alakalı olacak.

Son olarak da; Galatasaray’da Özbek döneminde görev alan ancak bir takım hukuki soruşturmalarda adı geçen yöneticilerin hangi kriterlere göre tercih edildiği, yönetici olarak listelere yazıldığı, bu rastlantı olmaktan çıkan nahoş durumun neden kaynaklandığı görüşülecek.

Tüm bu konular, sorunlar ortada iken, 11. Eylül 2026 tarihinde açıklanan Divan toplantı gündeminde sadece ‘Logo-marka kullanım hakkı’ konusu başlığının açıkça belirtilmiş olması ise en az konu başlıkları kadar düşündürücü bir son dakika gelişmesi. Sırası ile saydığımız diğer konu başlıkları ise tüzüğe aykırı olarak her ne hikmetse divan başkanlığı tarafından adeta gizlenmeye çalışılarak ‘..önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi’ şeklinde lütfen gündeme konulmuş. Sanki gizli bir el önceden yaptığı gibi yine yeniden sansür uygulamış divan gündem açıklamasına. Heyhat, korkunun ecele ne faydası var, göreceğiz hep birlikte. Oysaki Galatasaray kulübü tüzüğünün 101. maddesi çok net bir şekildetoplantı gündemine ekleme yapılması kuralını açıkça belirlemiş. Buna göre toplantıya katılan üyelerin onda birinin isteği üzerine oylama ile gündeme ekleme yapılabiliyor. 29 Temmuz toplantısında verilen gündem talep dilekçeleri o gün toplantıya katılanların nerede ise onda üçü oranında olduğundan bu konuların her halde direk olarak Eylül ayı toplantı gündemine ayrı maddeler halinde alınması mecburi.

Hazır konu divana gelmişken, ortaya çıkan son gelişmeler ışığında, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan hakkında bazı hususları paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, neyin, neden olduğunu tüm Galatasaraylıların anlaması için bugünlere gelene kadar yaşananların kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar var. Hali hazırda Galatasaray divan başkanı olan bu kişi, 2022 yılında, Dursun Özbek’in bir mahkeme kararı ile 2. kez başkan olduğu seçimlere aday olma sürecinde, basına verdiği demeçlerde; görevi olmadığı halde, hukuki konularda eğitimi ve bilgisi olmadan açıklamalar yapmış, yargı sürecini-Özbek’i ağır şekilde eleştirmişti. O günlerde kendisini nazikçe! uyaran birisi olarak, takındığı Özbek karşıtı hukuk tanımaz tutumu dün gibi hatırlıyorum. Aradan geçen kısa süre zarfında, Dursun Özbek başkan seçildikten sonra ne oldu ise Özbek karşıtı divan başkanı gitti, yerine 180 derece değişen ‘kraldan çok kralcı’ bir tutumla divan toplantılarında yönetimi kollayan, divan üyelerini kürsüde konuşturmayan bir divan başkanı portresi sahneye çıktı. Aykutalp Derkan’ın bu despot ve her durumda yönetim yanlısı tavırlarından rahatsız olan Galatasaray camiası yeni bir divan başkanı arayışına girip bu yönde toplantılar yapmaya başlamışken, devreye giren ‘ağır abiler’ son bir dönem olmak kaydıyla, Aykutalp Derkan’ın artık tarafsız divan başkanlığı yapacağına kefil oldular. Akabinde yapılan divan seçiminin ardından, yeni görev döneminin başlarında daha makul ve tarafsız olduğu izlenimi veren bir süreç yaşansa da Aykutalp Derkan süratle aslına rücu etti. Yine, Galatasaray’ın divan üyelerinin değil Galatasaray yönetiminin yanında tavır alma moduna geri döndü. Peki neden?

Gördüğümüz, anladığımız kadarı ile, Galatasaray yönetimi ve başkanı, divan başkanlığı seçimlerinde ‘O’nu, ‘O’ da başkanlık seçimlerinde Özbek yönetimini destekledi. Ezcümle; iki taraf da bir anlamda seçimlerde birbirlerine payanda oldu. Al gözüm ver gözüm, ahbap-çavuş ilişkisi yani. Kimilerine göre, yapacak başkaca işi olmadığından, tüm gününü kulüpte geçiren, kulüp imkanlarından yararlanan, muhtemelen bu imkanların yönetime ait olduğu zannıylayönetimle birlikte hareket eden bir divan başkanı portresiyle karşı karşıyayız. Daha önce hiç görmediğimiz biçimde, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı seçimlerine, Sicil Kurulu’na müdahale eden, kulübün hukuk departmanın uyarılarını göz ardı eden, kendisine Galatasaray’da adeta küçük bir dükalık kurma hevesiyle makamının tarafsızlığını çiğneyen bir divan başkanıyla muhatabız. Gündemi daha fazla saptırmamak adına bu konuyu şimdilik uzatmak istemiyorum. İlerleyen zamanda yeni gelişmeler olur, üzücü ve düşündürücü başkacabilgileri de paylaşmak gerekliliği doğarsa konuyu tekrar irdeleriz.

Şimdi gelelim, yarın yapılacak divan toplantısının asıl kahramanı Galatasaray başkanınıntakınacağı muhtemel tavırlarla şekillenecek divan toplantısı senaryolarına. Kuvvetle muhtemeldir ki, Galatasaray yönetimi klasik şark kurnazlığı taktiği ile başkanın şahsında, her divanda yaptığı üzere uzun-uzun 25. kez dinlediğimiz aynı konuları, aynı kelimelerle temcit pilavı gibi anlatıp katılımcıları yormaya, bezdirmeye çalışacaktır. Bağlamından kopuk, oldu-bitti şeklinde, ipe serili un misali bir dizi beyanlar dinleyeceğiz. Normal olarak, divan toplantılarında üyeler sorularını sorar, eleştirilerini yapar, yönetimler bunlara açık ve net cevaplar verir. Daha doğrusu verirdi. Ama yeni normalde, divan başkanı ile bir olan yönetim, divan üyelerine hasım gibi davranıp kürsüde konuşanın neredeyse üstüne çullanıyorlar. Kürsü dokunulmazlığı hak getire. Daha önce Temmuz divanında Galatasaray’ın kutsalı olan Galatasaray Lisesi Müdürünü dahi bir vesile ile siyasetine alet eden bir zihniyetin her yolu deneyip logo konusunda biz işi hallediyoruz algısı yaratmaya çalışacağı muhtemel. Bu hususta özellikle genç kardeşlerimizi bu konuya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu ve öncekiyönetimler hepimizi yıllardır uyutuyorlar, siz gençler uyanık olun.

Unutmadan paylaşayım, son günlerde Dursun Özbek’in çevresinin etrafa yaymaya çalıştığı,benim de kulağıma gelen bir konu var. Deniyor ki; ‘Galatasaray Avrupa Şampiyonu dahi olsa,Özbek bu dönem sonunda yeniden aday olmayacak’. Yani camiaya verilmek istenen mesaj, ‘çok muhalefet etmeyin, ses çıkarmayın, bu son Özbek dönemi. Yıpratmayın başkanı. Bırakacak zaten.’ Bir tür duygusal manipülasyon, yersen. Arkadaşlar, siz ne yiyip ne içiyorsunuz da böyle 3. sınıf köylü kurnazlıklarına bel bağlıyorsunuz anlamadım. Ben size aslında ne olduğunu söyleyeyim. Dursun başkan, görev süresince Galatasaray’ın nerede ise tüm asetlerini sonuna kadar kullandı, kullanıyor. Şimdi, son kalan Florya’yı ve izin verilirse Mağazacılık hisselerini de harcayıp elde avuçta bir şey kalmayınca gitme planları yapıyor. Zaten ondan sonra bağlasan durmaz.

Değerli Galatasaraylılar, biliyorum bu konular yerine Osimhen’i, Leao’yu, oynanan futbolu, Okan Buruk’u yazmamı, anlatmamı isterdiniz. Ama bilin ki burada dile getirdiğim konular,futbol takımını, transferleri, plansız harcamaları, tribünleri, aslında sizi direk ilgilendiren,görünür sahayı etkileyen hususlar. Bu mevzuları yoluna koymadan, bu bildiğini yapan yönetim anlayışı değişmeden, liyakatsiz, kifayetsiz kadrolar sahneden çekilmeden ne takım düzelir, ne hakem hataları biter, ne sağ bek, ne stoper sorunu çözülür. Her şey olmasa da çok şey bu konulara bağlı.

Son sözüm de Galatasaray’ın aktif 3275 divan kurulu üyesine olsun. Dostlar, yarın Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’na gelip kulübünüze sahip çıkın. Bu divan toplantısında muhtemelen ilginç anlara tanıklık etme fırsatınız olacak. Hiç olmadı youtube’dan izleyin. Ama en güzeli, ben de oradaydım demek ve sonra pişman olmamak için bizzat katılın.. Unutmayın; Galatasaray’ın muhafızları sizlersiniz. Her ne kadar divan başkanı ve mevcut yönetim kurulu sizleri ninnilerle uyutmaya çalışacak olsa da çabalarının nafile olduğunu onlara ve cümle aleme gösterin..