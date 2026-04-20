Bir sabah... Tayvan’ın teknoloji merkezi Hsinchu kentinde, dev bir fabrika binasının içinde, bir mühendis eldivenli parmaklarıyla bir silikon plakayı (wafer) tutuyor. O plaka, birkaç hafta içinde milyonlarca akıllı telefonun beynine dönüşecek. Ama o çipin içinde sadece silikon yok. Görünmeyen bir jeopolitik var. Çin’den gelen nadir toprak elementleri, ABD’nin tasarım mikroçipleri ve Basra Körfezi’nden geçen petrol.

Bugünün savaşı, artık tankların değil, tedarik zincirlerinin savaşı. Dünya ekonomisinin yeni haritasını anlamak için üç kelime yeterli...

Petrol, nadir toprak elementleri, mikroçipler...

★★★

Bugün elektrikli araç motorlarından rüzgâr türbinlerine kadar kritik teknolojilerin kalbinde bu elementler var. 2026 itibarıyla küresel nadir toprak pazarı 6.4 milyar dolar seviyesinde ve 2033’e kadar 10 milyar doları aşması bekleniyor. Bu pazar küçük ama stratejik.

Çünkü bu elementler olmadan yüksek performanslı mıknatıslar yok. Mıknatıs yoksa elektrikli motor da yok. Motor yoksa ne savunma sanayi var ne de enerji dönüşümü.

Ve bu zincirin merkezinde tek bir ülke bulunuyor... Çin.

Bugün nadir toprak elementi madenciliğinin yüzde 60’ı, işleme kapasitesinin yüzde 90’ından fazlası Çin’in elinde.

Bu, klasik bir “kaynak üstünlüğü” değil; bir “işleme ve rafinasyon tekeli.” Yani maden sizde olabilir ama değeri Çin yaratıyor. Topraktan çıkan madeni herkes Çin’e yolluyor.

★★★

Bu tabloyu asıl kritik hale getiren şey ise mikroçipler.

Çip üretimi, modern ekonominin sinir sistemi.

Otomobilden akıllı füzelere kadar her şey buna bağlı. Ve bu sistem, inanılmaz kırılgan.

Çünkü mikroçip sadece silikondan oluşmuyor. İçinde onlarca element var. Samaryum, terbiyum, disprosyum… Çin bu elementlerin ihracatını lisansa bağladığında, aslında dünyaya “Sizin teknolojiniz benim hammaddeme bağlı” demek istiyor.

Mikroçip yapımının ise iki merkezi var. Tayvan ve Amerika.

Önce Tayvan.

Dünyadaki en kritik teknoloji darboğazı, TSMC. Çünkü bu şirket, küresel yarı iletken üretiminin kalbi. 2025 itibarıyla dünya “foundry” yani sözleşmeli çip üretiminin yüzde 70’i tek başına Tayvanlı bu şirketin elinde.

Daha da çarpıcısı dünyadaki en gelişmiş çiplerin (7 nanometre altı) yüzde 90’dan fazlası Tayvan’da üretiliyor.

Yani bugün bir F-35’in işlemcisi de bir iPhone çipi de bir yapay zekâ veri merkezinin GPU’su da büyük ölçüde aynı coğrafyaya bağlı.

Bu yüzden Tayvan artık sadece bir ada değil. Bir “stratejik sigorta.” Hatta Washington’daki ifadesiyle bir “silikon kalkanı.”

TSMC’nin 2026 başı gelirleri tek başına çeyrekte 35-40 milyar dolar bandına ulaşmış. Yıllık büyümesi yüzde 30’un üzerinde.

Bu, dünya teknolojik omurgasının tek bir noktada yoğunlaşması da demek.

★★★

Ama sistemin beyni hâlâ Amerika’da. Çünkü çipi kim üretiyor sorusundan daha kritik bir soru var. Çipi kim tasarlıyor?

Cevap Nvidia.

Bugün yapay zekâ devriminin motoru olan GPU pazarında Nvidia tek başına küresel değerin yüzde 35- 40’ını kontrol ediyor.

2025’te veri merkezi gelirlerinin 70 milyar doları aşması bekleniyor. Ve daha çarpıcı veri; Nvidia, 2025’te 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak tarihte bunu başaran ilk şirket oldu.

Yani oyun şöyle kurulmuş...

Amerika: Tasarım, yazılım, mimari (Nvidia, AMD, Qualcomm)

Tayvan: Üretim (TSMC)

Çin: Ham madde ve işleme (nadir toprak elementleri)

Bu üçlü, aslında modern dünyanın “teknolojik üçgeni...”

★★★

Ama bütün bu sistemin çalışabilmesi için görünmeyen bir damar daha var… Enerji.

Son kriz bunu çok net gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı’nı fiilen kilitleyerek küresel petrol akışının yüzde 20’sini tehdit etti. Petrol fiyatları yüzde 50’den fazla arttı, Avrupa’da doğal gaz fiyatları 2 katına çıktı.

Bu şunu gösteriyor! Çip üretmek için fabrika kurabilirsiniz, nadir toprak elementi bulabilirsiniz. Ama enerji akışı kesildiğinde sistem durur. O fabrikalar çalışmaz, veri merkezleri soğutulamaz, lojistik zinciri hareket edemez.

Hürmüz, Malakka, Bab el-Mendeb, İstanbul- Çanakkale Boğazı... Bu noktalar artık ticaret yolu değil, jeopolitik silah.

ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi olabilir. Ama fiyatlar küresel olduğu için, bir boğaz kapandığında New York’taki tüketici de Berlin’deki sanayi de aynı anda etkileniyor.

Yani enerji bir baskı aracı. Büyük güç rekabeti temel prensiplere geri döndü.

Modern ekonomilerin ve orduların işleyişini sağlayan petrol, mikroçip ve nadir toprak elementlerini kapma savaşı çoktan başladı.