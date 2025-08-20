Kore’de şehit düşen dört Türk askerinin naaşları, 75 yıl sonra Türkiye’ye teslim edildi.

Nasıl oldu bu iş derseniz... Kuzey Kore, Güney Kore’yi işgal etti, 1950 yılında Kore Savaşı başladı, Sovyetler Birliği ve Çin asker göndererek Kuzey Kore’ye destek verirken, ABD önderliğindeki NATO ülkeleri Güney Kore’nin yanında yer aldı. Türkiye o tarihte henüz NATO’ya katılmamıştı ama, NATO’ya katılabilmek için fedakarlıkta bulunarak, Güney Kore’nin yanında savaştı.

ABD, İngiltere ve Kanada’dan sonra en çok asker gönderen dördüncü ülkeydik, 21 bin 212 askerle üç yıl boyunca orada boğuştuk.

900’den fazla şehit verdik.

Öylesine cehennemdi ki, maalesef 175 evladımızın naaşı bile bulunamadı.

(İki binden fazla gazimiz vardı. Hacı Altıner mesela... Yaralanma rekoru ondaydı. Kars Sarıkamış’ın İslamsor köyündendi, er olarak Kore’ye gitmişti, Çin ordusuna karşı çarpıştığımız Kunuri muharebesine damgasını vurdu, 14 yerinden yaralandı, çatışma sırasında arkadaşlarına seslendi, “nasıl olsa bu kadar yarayla kurtulamam, bana bir sandık kurşun, bir de ağır makineli bırakın, siz çekilin” dedi, bastı tetiğe bastı tetiğe, kritik noktadaki boğazı o haliyle tutmayı başardı, çok kan kaybetmişti, kendinden geçti, ertesi sabah Amerikalılar tarafından bulundu, nefes alıyordu, ameliyat üstüne ameliyat, hayata tutundu. Bu mucize adam Türkiye’de pek kimsenin umurunda olmadı ama, ABD’de Kore Savaşı’nın sembollerinden biri oldu, ABD Başkanı tarafından özel olarak davet edildi, ABD’ye götürüldü, öyle üç gün beş gün değil, tam bir yıl boyunca şeref misafiri olarak ağırlandı, şehir şehir gezdirildi, Amerikan ordusunun en önemli savaş madalyalarından olan Gümüş Yıldız’la onurlandırıldı, New York’un fahri hemşehrisi ilan edildi, New York Şeref Madalyası verildi, Cincinnati’nin altın anahtarı verildi, Kalifornia Üniversitesi’nden şeref madalyası aldı, sadece Amerikan savaş kahramanlarının taşıyabildiği hatıra yüzük takdim edildi, Amerikan vatandaşlığı bile teklif edildi, Hacı teşekkür etti, kabul etmedi.)

Türkiye en çok şehidi, Hacı Altıner’in de yaralandığı işte bu Kunuri bölgesinde verdi.

Aradan 50 yıl geçti... ABD’yle Kuzey Kore 2001 yılında masaya oturdu, bir anlaşma imzaladılar. Kuzey Kore yönetimi, bu iyi niyet anlaşması çerçevesinde, Kore Savaşı’nın en şiddetli çarpışmalarının yaşandığı Kuzey Kore topraklarındaki Kunuri bölgesinde, Amerikalı uzmanların kazı çalışması yapmasına izin verdi.

Amerikalı askeri uzmanlar, Kunuri bölgesinde yıllarca kazı yaptı, çok sayıda insan kemiği ve savaş kalıntısı bulundu. ABD Savunma Bakanlığının savaş esirleri ve savaş kayıplarının takibini yapan özel birimi var, o özel birimin Hawai’de laboratuvarları var, dünyanın en büyük “iskelet kimliklendirme” laboratuvarı, arkeologlar, antropologlar, hekimler, 150’den fazla bilim insanı görev yapıyor, Kunuri’den çıkarılan buluntular, Hawaii’deki bu bilim merkezine götürüldü. Sabırla incelemeye aldılar, bütün kalıntıları teeek tek birleştirdiler. Kemiklere yapışmış olan kumaş parçası kalıntılarının mesela, o dönemde Birleşmiş Milletler Komutanlığı safında savaşan hangi orduların askerlerine ait olabileceğini belirlemek için, analizler yaptılar. Paramparça halde bulunan iskeletleri bir araya getirdiler.

İşte bu bilimsel yöntemlerle bütün haline getirilen iskeletlerden birinin, yüzde 100’e yakın olasılıkla Türk olduğunu saptadılar. Bütün haline getirilen üç başka iskeletin de genetik testler sonucunda, Anadolu kökenli olduğundan emin oldular, dolayısıyla, 25 yıldır üzerinde çalıştıkları buluntulardan dördünün, Türk askeri olduğuna karar verdiler.

Kimliği meçhul bu dört Türk askerine ilişkin, genetik yapılarını, kumaş kalıntılarını kapsayan, detaylı kitapçıklar hazırladılar, Hawaii’deki Amerikan üssünden özel askeri uçağa yüklediler, Güney Kore’deki Osan Amerikan üssüne getirdiler, dört şehidimizin kalıntılarını, sembolik tabutlar içinde, Türk Bayrağı’na sarılı olarak, askeri törenle, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer’e teslim ettiler.

Bitmedi... Yine Amerikan ordusu tarafından özel bir çalışma grubu oluşturuldu, nihai sonuç için Türkiye’yle ortak çalışılacak, Kore Savaşı’na giden ve geri gelmeyen askerlerimizin ailelerine DNA testleri yapılacak, teslim edilen naaşlarla karşılaştırılacak, böylece, 75 yıl sonra yurda dönen şehitlerimizin isimleriyle soyadlarıyla kimlikleri ortaya çıkacak.

★

Gözleriniz buğulanarak okuduğunuzdan eminim.

★

Hiç kafası çalışmıyor şu Amerikalıların.

Halbuki bizi örnek almaları lazımdı.

Şehitler ölmez de, geç.