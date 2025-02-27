Sevgili okurlarım Cumhuriyet’in 100. yılını doldurduk ama memleketteki karmaşa ve kargaşa olanca hızıyla sürüp gidiyor.

Aslında neler olduğunu ve bu olanlardan kimin, kimlerin sorumlu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bunca yıllık dönemde memleketin düzenini kurmakta aciz kalan bir iktidarla yüz yüzeyiz.

Ellerindeki en büyük silah ya da en büyük güç, toplumu korkutmak ve kitleleri bu yolla sindirip baskı altına almak.

★★★

Tek adam rejiminin sonucu bunlar...

O ne derse o oluyor, ne isterse o yapılıyor.

Partisinin büyük kongresi birkaç gün önce Ankara’da yapıldı, bir tek ‘çatlak ses’ çıkmadı.

Bırakın çatlak sesi bir yana, 1500’ye yakın delegeden ya da partiliden biri bile fikirlerini, görüşlerini, eleştirilerini gündeme getiremedi!

Sadece o tek adam çıktı kürsüye, önceden hazırlanmış nutkunu okudu ve işi böylece, kolayca bitirmiş oldu!..

★★★

Şimdi sıra geldi Apo’ya...

Bunu söylerken mümkün olduğunca açık olmak gerekiyor.

Hazır olun ve şaşırmayın!

Başka bir deyişle sıra şimdi Apo’nun tahliye edilmesine geldi.

Ancak bunu el çabukluğu marifet yöntemiyle yapmak kolay değil. Böyle bir tahliyenin birtakım kuralları var.

Unutmayalım, burada söz konusu olan şahıs bir terörist.

Hatta teröristlerin bir numarası.

Bize 1980’li yıllardan beri kan kusturdu, anamızı ağlattı.

★★★

Peki bu iş nasıl yapılacak?

Her şey kitabına uydurulacak.

Kanun gerekiyorsa Meclis’teki AKP-MHP çoğunluğunun oylarıyla kanun çıkarılacak.

Meclis’te birkaç ay önce olanları henüz unutmadık.

Devlet Bahçeli’nin önerisi kulaklarımızı halen çınlatıyor:

“Apo gelsin Meclis’e, burada DEM Parti’nin grup toplantısında kürsüden konuşsun, silahların gömüleceğini, örgütün feshedildiğini söylesin ve terörün bittiğini açıklasın.”

Hayırdır inşallah, hepimiz nasıl da şaşırmıştık.

Demek ki Türkiye Cumhuriyeti olarak bundan sonra kaderimiz, İmralı’da cezasını çekmekte olan o şahsın ağzından çıkacak birkaç cümleye bağlıydı!

★★★

Ne gariptir, Apo’dan bunları isteyen siyasetçi “Türk milliyetçisi” biriydi!.. Hatta Türkiye’deki en önde gelen milliyetçilerin başını çekiyordu...

Ve İmralı’ya birbiri ardına DEM heyetleri gönderildi.

Pazarlık ve malûm şahsı ikna etme süreci başlamıştı.

İmralı cezaevinde zaten el bebek gül bebek, büyük özenle bakılıyor, bir dediği iki edilmiyordu.

Ama onun da doğal olarak bazı istekleri vardı ve pazarlık aşamasında onları dile getirdi.

Her şeyden önce anayasa değişecekti.

★★★

Şimdi yine dikkatinizi çekmek isterim...

Recep Tayyip ve partisi bu süreçte rol kapmaktan hep uzak durdu.

Her konuda saatlerce konuşan Recep Tayyip böylesine hassas olan bu konuya hiç girmedi, Apo’nun ve dolayısıyla pazarlık sürecinin önündeki engeller konusunda ağzını bile açmadı...

Ve faturayı AKP iktidarının stepnesi olan Devlet Bahçeli’nin adına kesti!

★★★

Heyetin İstanbul’da dün yaptığı açıklamaları hep birlikte izledik.

DEM ne derse desin, Apo kendisi için ne isterse istesin, başımızdaki terör belasını yok etmek öyle kolay bir iş değildir.

Bu iş Apo’yu çok aşar.

★★★

İktidar DEM’in önüne bir havuç atmıştır ve koşulları bellidir:

“Şimdi siz bir süre uslu durun. Zamanı gelince anayasayı da sizin istekleriniz doğrultusunda değiştiririz. İstediğiniz değişiklikleri MHP falan hep birlikte ayarlarız. İşte o zaman siz de bize yeni anayasa konusunda destek verirsiniz.”

Peki ama bu koşullar altında Apo nasıl tahliye edilecektir?

Kaçın kurası Apo akıllı adamdır, bizim yasaları ve boşluklarını bizden daha iyi bilir!

Üstelik kendi paçasını kurtarabilmek için gerekli ödünleri vermekten kaçınmayacaktır.

Onu bu saatten sonra İmralı’da daha fazla tutmak biraz zordur.

Her şey kitabına uydurulacak, er ya da geç ‘af’ veya ‘tahliye’ kararı çıkacaktır.

★★★

Apo’nun dün okunan mektubundan sonra taşlar iyice yerine oturdu...

Bugünkü AKP-MHP ortaklığının yerine şimdi yeni bir ortaklık kurulacak.

AKP-MHP-DEM ortaklığı.

Şimdi bundan sonrası için top artık Apo’nun elinde. Oyunun kurallarını o belirleyecek.

Topla istediği gibi oynayacak!

Yeni iktidarımız hayırlara vesile olsun. Amin.