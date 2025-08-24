Maça istekli başlamak güzeldir ama önemli olan bunu sürdürmektir. Çağlar müthiş istekliydi. Dribbling yaptı, faul aldı. Golü çok güzel hazırladı. Skriniar’ın golü erken gelmişti. Dolayısıyla ne beklersiniz? Seyircinin desteği ile birlikte rakibin erken golle morali bozulmuş ve sahada 2 önemli santrfor var. O da yetmedi, forvete yakın oynayan Talisca var.

‘Goller arka arkaya gelir herhalde’ diye düşünmüştür taraftar. Tam tersi oldu. ‘Ben oyunu kontrol edeyim, top bende kalsın, zaten golü bulmuşum fırsat bulur ikinci golü de atarım’ düşüncesiyle yavaş, zevksiz bir yapıya dönüştü Fenerbahçe’nin oyunu. Serbest vuruş karşılayacak kaleci, barajı çok iyi kurdurmalı. Barajda boşluk, önünde rakip takımın oyuncuları senin topu görmeni engelleyecek şekilde dururlarsa, kontrol ettiğin köşeden bile gol yersin.

İrfan bu yüzden Petkovic’in vuruşunu biz izleyiciler gibi gözleriyle takip etmişti. İkinci yarı yine golle başlamıştı Fenerbahçe. Archie Brown takımını öne geçiren golü attı. Talisca 2 gol attı, biri sayıldı. Fred oyun içinde çok fazla kayboluyor, İsmail de tam olarak hazır değil. Jhon Duran asistle oynadı, onun dışında etkisizdi. Semedo yorgun gözüktü. En Nesyri konfor alanı ve kanat desteği bulamayınca gol yollarından çok uzak kalıyor. Oğuz her zaman hazır. Çalışıyor ve çabalıyor. Yeterli mi? Tartışılır. Skor iyi ama Fenerbahçe’nin böyle maçlarda oyunu domine etmesi ve rakiplerine nefes aldırmaması lazım. Sahada böyle bir oyun göremiyoruz. ‘Daha sezon başı, takım daha iyi olur’ deyip, bekleyelim bakalım.