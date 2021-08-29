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Filenin Sultanları çeyrek final aşkına

Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Çekya ile karşılaşacak. Filibe'deki karşılaşma 17.30’da başlayacak.

Yayınlanma: 10:05 - 29 Ağustos 2021 Güncellenme:
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Filenin Sultanları çeyrek final aşkına

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda sekizli finaller, son 16 turu maçları ile başladı. D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak ve rakiplerine tek set vererek lider çıkan A Milli Takımımız, bugün Filibe’de Çekya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları kazanırsa, 31 Ağustos Salı günü yine Filibe’de, Polonya-Ukrayna galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Yarı finalden itibaren tüm maçlar Belgrad'da oynanacak. Ay-Yıldızlılar yarı finale adını yazdırırsa, final öncesi muhtemel rakip Sırbistan (son şampiyon), Macaristan, Hırvatistan veya Fransa olacak.

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