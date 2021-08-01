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Milli atlet Yasmani Escobar Copello finalde! | 2020 Tokyo Olimpiyatları

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasmani Escobar Copello, adını 400 metre engelli finaline yazdırdı.

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Milli atlet Yasmani Escobar Copello finalde! | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 400 metre engelli yarı finalinde temsil eden atletimiz Yasmani Escobar Copello, finale yükseldi.

47.88’lik dereceyle serisinde 3. olan Copello, en hızlı 8 atlet arasına girdi ve 3 Ağustos TSİ 06.20’de yapılacak finalde koşmaya hak kazandı.

Yasmani, ilk 2 dışında kalan atletler içinde en iyi dereceyi elden eden 2 atletten biri olduğu için finalde yarışma hakkı kazandı.

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