Milli atlet Yasmani Escobar Copello finalde! | 2020 Tokyo Olimpiyatları

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasmani Escobar Copello, adını 400 metre engelli finaline yazdırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 400 metre engelli yarı finalinde temsil eden atletimiz Yasmani Escobar Copello, finale yükseldi.

47.88’lik dereceyle serisinde 3. olan Copello, en hızlı 8 atlet arasına girdi ve 3 Ağustos TSİ 06.20’de yapılacak finalde koşmaya hak kazandı.

Yasmani, ilk 2 dışında kalan atletler içinde en iyi dereceyi elden eden 2 atletten biri olduğu için finalde yarışma hakkı kazandı.