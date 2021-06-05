Milli okçu Yakup Yıldız’dan altın madalya

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde Yakup Yıldız, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Milli sporcumuz Yakup Yıldız, makaralı yay finalinde Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton'u mağlup ederek şampiyon oldu.

Yıldız, “İlk başta nişangah rüzgarın şiddetinde dolayı değişti ama hemen toparlayıp atışımıza döndük. Genç yaşta bu şampiyonayı kazandığım için çok mutluyum! Çok onur verici bir duygu. Heyecandan düzgün cümle kuramıyorum” dedi.

MİLLİ TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONU

Antalya'da gerçekleşen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

1/8 eleme turunda Portekiz ile eşleşen ay-yıldızlılar, 233-231 galip gelerek, çeyrek finalde İtalya’yla rakip oldu. İtalya'yı 238-232 yenen milliler, yarı finalde İspanya'yı da 236-229 mağlup ederek, altın madalya atışlarında Fransa'ya karşı mücadele etmeye hak kazandı. Milli takım, altın madalya atışlarını 225-219’luk skorla tamamlayarak şampiyonluğu elde etti.

Ne şampiyonluklara ne de madalyalara doyabiliyoruz! 18 yaşındaki milli okçumuz Yakup Yıldız, Makaralı Yay Bireysel Finallerinde Avrupa Şampiyonu oldu! pic.twitter.com/yGif4DaEV1 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2021