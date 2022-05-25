Vakıf Haftası Etkinlikleri sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Vakıf HaftasıEtkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

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Valilik, il milli eğitim müdürlükleri, mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vakıfların iş birliği içinde konferans, sempozyum, panel gibi pek çok kültürel faaliyetin yapıldığı etkinliklerin teması ‘Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ idi. İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu olan kutlamalar Taksim Anıtı'na Çelenk Koyma Töreni ile başladı.

Sağlıklı Yaşam Vakfı kutlamalara ‘Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri’ ile katıldı. 10-11-12-13 Mayıs tarihlerinde Maçka Demokrasi Parkı'nda yapılan nefes çalışmalarına farklı yaş gruplarından pek çok kişi katıldı. Katılımcılar nefes farkındalığı kazandıklarını, çalışmalarla stres ve gerginliği atarak neşeli ve rahatlamış hissettiklerini dile getirdiler. Her gün farklı tekniklerin uygulandığı çalışmalar sırasında uygulamaların psikolojik ve fiziksel sağlık üzerine faydalarının aktarılmasının oldukça etkileyici olduğunu eklediler.

YOĞUN İLGİ

Merkezi İstanbul'da bulunan Sağlıklı Yaşam Vakfı yetkilileri ise çalışmalara ilginin yoğun olduğunu, nefes konusunda önemli farkındalıkların kazandırılarak bireye ve topluma faydalı bir hizmette bulunmuş olmaktan dolayı mutluluklarını ifade ettiler. Doğru solunum ile sağlıklı, mutlu ve farkındalıklı bir yaşam sürdürülebileceğini, bu sayede de bireyden başlayarak tüm toplumların pozitif yönde ilerleyebileceğini eklediler.

Araştırmalar göstermiştir ki insan nefesini düzenleyerek duygu ve düşüncelerini düzenleyebilir, bu şekilde günümüzde yaygın olan stres, öfke, depresyon, korku, kaygı, panik atak gibi olumsuzlukları yönetebilir. Ayrıca nefes çalışmalarının doğru şekilde uygulanması ile insan akciğerlerini güçlendirerek hastalıklara karşı direncini arttırabilir, kalp sağlığını koruyabilir, kan dolaşımını hızlandırarak organ fonksiyonlarını canlandırabilir, beyin kapasitesini arttırabilir. Dolayısıyla hem fiziksel sağlık hem psikolojik sağlık için doğru nefes tekniklerinin doğru uygulanması sağlık için vazgeçilmez görünmektedir.

Amacı bireyin ve toplumun daha sağlıklı, daha mutlu ve barış içinde yaşaması; çevre bilincinin artması, gezegenin doğal kaynaklarının korunması gibi konularda araştırmalar ve çalışmalar yürüterek etkinlikler düzenlemek olan Sağlıklı Yaşam Vakfı çalışmalarına devam ediyor.