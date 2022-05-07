Vakıf Haftası’nda ücretsiz ‘Sağlıklı nefes’ etkinliği

Vakıf Haftası Kutlamaları kapsamında Sağlıklı Yaşam Vakfı “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri” ile katılıyor. Etkinlik ücretsiz olarak tüm halka açık olacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen

Vakıf Haftası Etkinlikleri bu yıl 9-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Vakıf Haftası'nın bu yılki teması ‘Vakıf

Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ olarak

belirlendi. Bu kapsamda valilik, il milli eğitim müdürlükleri, mahalli idareler,

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vakıfların iş birliği içinde konferans,

sempozyum, panel gibi pek çok kültürel faaliyetler gerçekleşecek. Etkinlikler 9 Mayıs

2022 saat 10.00'da Taksim Anıtı'na Çelenk Koyma töreniyle başlayacak.

İstanbul Vakıflar 1. ve 2 Bölge Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu ile kutlanacak

olan etkinliklere merkezi İstanbul'da bulunan Sağlıklı Yaşam Vakfı “Yaşam Boyu

Sağlık için Nefes Teknikleri” etkinlikleri ile katılıyor.

Topluma mükemmel ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam kazandırmaya yönelik hizmet

etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Yaşam Vakfı; bireyin ve toplumun daha sağlıklı, daha

mutlu ve barış içinde yaşamasını hedeflerken, aynı zamanda çevre bilincinin artması

ve gezegenin doğal kaynaklarının korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir

dünya bırakılması için de araştırmalar ve çalışmalar yürütmekte, etkinlikler

yapmaktadır.

Yanlış solunumun pek çok fiziksel ve psikolojik hastalığa sebep olduğu bilinmekle

birlikte insan; nefesini düzenleyerek, doğru nefes tekniklerini doğru şekilde

uygulayarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlık kazanabilmektedir.

Araştırmalar doğru yapılan nefes tekniklerinin akciğerleri güçlendirme, kalp sağlığını

koruma, sinir sistemini yatıştırma, kan dolaşımını hızlandırarak organların

fonksiyonlarını canlandırma, beyin kapasitesini arttırma, gerginliği atma gibi birçok

olumlu etkiyi ortaya çıkardığını göstermiştir.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından doğru solunumun doğru şekilde uygulanması

için Sağlıklı Yaşam Vakfı yetkilileri, Vakıf Haftası Etkinlikleri kapsamında

düzenlenen ve 10-11-12-13 Mayıs'ta 12.30-13.00 saatleri arasında Maçka

Demokrasi Parkı'nda yapılacak “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri”

çalışmalarına sağlıklı olmak ve sağlıklı bir toplumda yaşamak isteyen herkesi davet

ediyor. Katılım tüm halka açık ve ücretsiz olup katılmak isteyenler spor kıyafet ve mat

ile katılım sağlayabilir.