Vakıf Haftası’nda ücretsiz ‘Sağlıklı nefes’ etkinliği
Vakıf Haftası Kutlamaları kapsamında Sağlıklı Yaşam Vakfı “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri” ile katılıyor. Etkinlik ücretsiz olarak tüm halka açık olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Vakıf Haftası Etkinlikleri bu yıl 9-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.
Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Vakıf Haftası'nın bu yılki teması ‘Vakıf
Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ olarak
belirlendi. Bu kapsamda valilik, il milli eğitim müdürlükleri, mahalli idareler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vakıfların iş birliği içinde konferans,
sempozyum, panel gibi pek çok kültürel faaliyetler gerçekleşecek. Etkinlikler 9 Mayıs
2022 saat 10.00'da Taksim Anıtı'na Çelenk Koyma töreniyle başlayacak.
İstanbul Vakıflar 1. ve 2 Bölge Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu ile kutlanacak
olan etkinliklere merkezi İstanbul'da bulunan Sağlıklı Yaşam Vakfı “Yaşam Boyu
Sağlık için Nefes Teknikleri” etkinlikleri ile katılıyor.
Topluma mükemmel ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam kazandırmaya yönelik hizmet
etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Yaşam Vakfı; bireyin ve toplumun daha sağlıklı, daha
mutlu ve barış içinde yaşamasını hedeflerken, aynı zamanda çevre bilincinin artması
ve gezegenin doğal kaynaklarının korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakılması için de araştırmalar ve çalışmalar yürütmekte, etkinlikler
yapmaktadır.
Yanlış solunumun pek çok fiziksel ve psikolojik hastalığa sebep olduğu bilinmekle
birlikte insan; nefesini düzenleyerek, doğru nefes tekniklerini doğru şekilde
uygulayarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlık kazanabilmektedir.
Araştırmalar doğru yapılan nefes tekniklerinin akciğerleri güçlendirme, kalp sağlığını
koruma, sinir sistemini yatıştırma, kan dolaşımını hızlandırarak organların
fonksiyonlarını canlandırma, beyin kapasitesini arttırma, gerginliği atma gibi birçok
olumlu etkiyi ortaya çıkardığını göstermiştir.
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından doğru solunumun doğru şekilde uygulanması
için Sağlıklı Yaşam Vakfı yetkilileri, Vakıf Haftası Etkinlikleri kapsamında
düzenlenen ve 10-11-12-13 Mayıs'ta 12.30-13.00 saatleri arasında Maçka
Demokrasi Parkı'nda yapılacak “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri”
çalışmalarına sağlıklı olmak ve sağlıklı bir toplumda yaşamak isteyen herkesi davet
ediyor. Katılım tüm halka açık ve ücretsiz olup katılmak isteyenler spor kıyafet ve mat
ile katılım sağlayabilir.