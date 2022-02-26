EURO 2020’de ölümden dönen Christian Eriksen yeniden yeşil sahada!

EURO 2020'de maç sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ölümden dönen Christian Eriksen, 8 ay sonra yeşil sahalarda ilk maçına çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ara transfer döneminde Premier Lig takımlarından Brentford ile sözleşme imzalayan Christian Eriksen, EURO 2020’daki rahatsızlığının ardından futbola döndü.

Danimarka Milli Takımı’nın Finlandiya ile oynadığı EURO 2020 mücadelesinde bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren Eriksen, Inter ile sözleşmesini feshettikten sonra 8 aylık tedavi sürecinin ardından ilk resmi maçına Brentford formasıyla çıktı. 12 Haziran’da Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nun 42. dakikasında kalbinden rahatsızlanan Eriksen, saha içinde yapılan müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılarak hayata dönmüştü.

Danimarkalı yıldız futbolcu ameliyat edildi ve kalbine Serie A kuralları gereği Inter’de forma giymesini engelleyen bir kardiyoverter defibrilatör cihazı takıldı. Uzman kardiyologlar, Eriksen’in göğsüne yerleştirilen küçük defibrilatörün Premier Lig’in zorluk seviyesine dayanacak kadar sağlam olacağı konusunda ısrarcı.

Buna rağmen, bir sporcunun defibrilatör takılıyken elit seviyede futbol oynaması alışılmadık bir durum. Şu an Ajax’ta forma giyen Daley Blind de dahil olmak üzere, birkaç profesyonel futbolcuya benzer cihazlar takıldı. Ancak Eriksen’in İngiltere’de bu cihaza sahip tek futbolcu olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcu, Newcastle United’a 2-0 yenildikleri maçın 52. dakikasında Mathias Jensen’in yerine oyuna dahil oldu.

“GENÇLERE İLHAM OLDU”

Öte yandan Eriksen’in kararının genç hastalara da ilham vereceğini söyleyen Profesör Graham Stuart, “Geri döndüğünü görmek beni çok mutlu etti. Yetenekli bir futbolcu, önünde bir hayat var. Bu cihazlardan biriyle hâlâ profesyonel futbol oynayabilen bir futbolcunun olduğunu görebilen çocuklara biraz da olsa umut ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Eriksen’e takılan ICD adlı cihaz, kalbin ritmini izleyerek çalışır ve kanın vücuda pompalanmaması için anormal şekilde atmaya başlarsa, cihaz devreye girer ve ritmi düzenlemek için kişinin kalbine elektrik şoku verir. Bu cihazlar hayat kurtarma konusunda son derece etkili.

Ancak Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesi bilim insanalrı tarafından 2018’de yayınlanan bir makaleye göre, üst seviye sporcuların bir ICD’yi tetikleme olasılığı, eğlence amaçlı spor yapan erkek ve kadınlara göre dört kat daha fazla.