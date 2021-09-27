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Mbappe’den Neymar’a olay tepki: ‘Bu serseri…’

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin, takım arkadaşı Neymar'a söylediği sözler kameralara yakalandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 00:24 - 27 Eylül 2021 Güncellenme:
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Mbappe’den Neymar’a olay tepki: ‘Bu serseri…’

Fransa Ligue 1 maçında Montpellier’i 2-0 yenen Paris Saint Germain’de yıldız futbolcu Kylian Mbappe’nin takım arkadaşı Neymar hakkında sarf ettiği sözler gündeme oturdu. Oyundan alındıktan sonra kulübedeki sözleri kameralara yansıyan Mbappe’nin, Neymar’la sorun yaşadığı iddiaları kamuoyunu meşgul etti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kylian Mbappe 88. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. PSG 1 dakika sonra Neymar’ın asistinde Julian Draxler’in golüyle skoru 2-0’a getirirken saha kenarına gelen Mbappe’nin sözleri geceye damga vurdu.

Canal+’da yayınlanan görüntülerde eliyle Neymar’ı işaret eden Mbappe’nin, takım arkadaşına “Bu serseri bana böyle pas vermiyor” sözleriyle sitem ettiği görüldü. Fransız futbolcu oyundan çıkmadan önce üç kez net gol fırsatı yakaladı ancak, hiçbirini değerlendiremedi.

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