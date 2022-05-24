Premier Lig onayladı: Chelsea resmen satıldı! Milyar sterlin…

Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyumun Chelsea'yi satın alma süreci Premier Lig yönetimi tarafından onaylandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Premier Lig yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında İngiliz hükümetinin mal varlıklarını dondurduğu Roman Abramovich’ten kulübün alınmasına yönelik teklifi kabul etti.

Chelsea’nin yeni sahibi ABD'li yatırımcı Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum oldu. 4.25 milyar Sterlin’lik satın alma işlemi onaylandı. Premier Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Premier Lig Kurulu bugün Chelsea Futbol Kulübü’nün Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu tarafından önerilen devralma teklifini onayladı” ifadeleri kullanıldı.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Rus milyarder Roman Abramovich, satıştan elde edeceği tüm parayı, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle zarar gören insanlar için hayır kurumlarına bağışlayacağını söylemişti.

Rus milyarder Roman Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 160 milyon Euro ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu. Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2004-2005 sezonunda Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti.

Chelsea, Abramovich döneminde 5’er kez Premier Lig ve Federasyon Kupası, 2’şer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 kez Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupa, 1 kez Dünya Kulüpler Kupası ve 1 kez de UEFA Süper Kupa’nın sahibi olurken toplamda 21 kupa kazandı.

İlginizi Çekebilir Mohamed Salah 'dünyanın en iyisi benim' dedi, Chelsea ve Real Madrid'e gözünü dikti!