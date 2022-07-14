Rennes, Fenerbahçe’den Kim Min Jae’yi transfer etti

Fenerbahçe ile Fransa Ligue 1 ekibi Rennes arasında haftalardır süren Kim Min Jae pazarlığı noktalandı. Napoli'nin devreye girmesiyle Fransız ekibi, Fenerbahçe'nin istediği noktaya geldi ve Koreli stoper için 18 milyon Euro'yu peşin ödeme konusunda ikna oldu.

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Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’nin ısrarla istediği Kim Min Jae transferine sona geldi. Fenerbahçe’nin geçen sezon başında Çin’den 3 milyon Euro’ya transfer ettiği 25 yaşındaki Güney Koreli stoperin serbest kalma maddesini ödeyen Rennes, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de olumlu sonuç aldı ve transferi noktaladı.

Haziran ayı sonundan itibaren transfer bitirmek için çalışan Rennes, 18 milyon Euro’luk bonservis bedelini Fenerbahçe’nin taksitle değil peşin olarak istemesi üzerine pazarlık halindeydi.

Kim Min Jae’nin transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

NAPOLI DE TALİPTİ

İtalya Serie A ekibi Napoli’nin de Kim ile ciddi olarak ilgilenmesinin ardından, Fransız ekibi sarı-lacivertlilerin isteğini kabul etti. Öte yandan Kim’i transfer etmek isteyen bir başka kulüp olan Napoli ise 15 milyon Euro’dan yukarıya çıkmadığı için transferi tamamlayamadı.

Kim Min Jae, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta 1 gol attı. Performansıyla taraftarların da sevgilisi olan Güney Koreli oyuncunun 2025 yılına kadar sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunuyordu.

GENESIO ‘UĞRAŞIYORUZ’ DEMİŞTİ

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio’nun geçen hafta takımının antrenmanı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Kim Min Jae, transferi hakkında konuşmuştu.

Çin’de beraber çalıştığı Kim için çalıştıklarını belirten Genesio, “Farklı profilde bir isim, biraz tecrübe eksiği var ama tam anlamıyla aradığımız özellikleri karşılayan bir isim” ifadelerini kullanmıştı.

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