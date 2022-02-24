Sebastian Vettel: Rusya’ya gitmeyeceğim

Rusya-Ukrayna krizi sonrası Formula 1 pilotları peş peşe açıklamalarda bulundular. Grand Prix Pilotlar Birliği Başkanı Sebastian Vettel ve son şampiyon Max Verstappen, Rusya'da yarışmayı düşünmediklerini belirttiler.

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Formula 1’de Aston Martin F1 takımıyla yarışan Alman pilot Sebastian Vettel, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) Başkanı da olan Sebastian Vettel, takvimde olsa da olmasa da Rusya’ya gitmeyeceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya asker göndermesi ile ilgili sert ifadeler kullanan Sebastian Vettel “Bu sabah uyandığımda gördüğüm haberlerden sonra şoke oldum. Yaşananlar korkunç! Masum insanlar, çılgınca liderlik adı altında aptalca sebepler yüzünden öldürülüyor. Rusya’da gerçekleştirilmesi planlanan bir Formula 1 yarışı var. Ben oraya gitmemem gerektiğini düşünüyorum. Takvimde yer alsın ya da almasın Rusya’ya gitmeyeceğim. Rusya Grand Prix’inde yarışmak istemiyorum” dedi.

GPDA’nın Rusya Grand Prix’i ile ilgili karar alıp almayacağı konusunda da açıklamada bulunan 34 yaşındaki pilot “Henüz bu sene bir araya gelmedik. Ancak ilk toplantımızda bu konuyu konuşacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

VERSTAPPEN: BİR ÜLKE SAVAŞTAYSA…

Son Formula 1 şampiyonu Red Bull Racing takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de Rusya’ya gitmek istemediğini söyledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Max Verstappen “Bir ülke savaştaysa, orada yarışmak doğru değil” şeklinde yorum yaptı.

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso ve Ferrari pilotu Charles Leclerc ise Formula 1’in bu konu hakkında en doğru kararı vereceğine inandıklarını belirttiler.

Formula 1 Rusya Grand Prix’inin 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu.