A Milli Takım’ın aldığı prim dudak uçuklattı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle fırtına gibi bir giriş yapan, Letonya ile de İstanbul’da 3-3 berabere kalan A Milli Takım 7 puan sonrasında primleri kaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun EURO 2016 öncesinde de milli futbolculara dağıttığı primler tartışma konusu olmuştu. Bu sefer de TFF’nin galibiyet başına 100 bin Euro prim vermesi tepki çekti.

Federasyonun prim sistemine göre, ilk 11’de forma giyen oyuncu 100 bin Euro, sonradan oyuna giren oyuncu 75 bin Euro ve kadroda bulunan oyuncu da 50 bin Euro kazandı.

Ajansspor’da yer alan habere göre; TFF, üç maç karşılığında milli takımdaki futbolculara 3 milyon 750 bin Euro ödemiş oldu.

ALMANYA ŞAMPİYON OLURSA 300 BİN EURO

4 kez Dünya Kupası şampiyonu, 3 kez de Avrupa Şampiyonası’nda da zafere ulaşan Almana Milli Takımı, EURO 2020’de şampiyon olursa 300 bin Euro prim dağıtacak. Almanlar, eleme grubundaki galibiyet başına ise 20 bin Euro prim verme kararını aldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

2 Nisan Cuma günü 1 Euro’nun 9.4 TL olması ve milli formayı giyen futbolcuların ay-yıldızlı formayı temsil ettikleri için prim amaları tepki çekti. Sosyal medyada prim listesini ve rakamları gören vatandaşlar ise galibiyetleriyle sevindikleri milli takıma hem Euro kurunun değeri hem de yaşanan ekonomik zorluğa rağmen bolca dağıtılan rakamları eleştirdi. O tepkilerden bazı şöyle;

Kaan Kavuşan: Kimsenin parasında gözüm yok demek isterdim ama var. Bunlar nasıl paralar böyle. Emekçiler evlerinden çıkamıyor, hak mı bu? 100 bin euro = 950 bin lira bugün.

Nihan Cabbaroğlu: Kimsenin hakkını yemek istemem ama bu ülkede bazı A Milli Kadın Futbol takımı oyuncuları, hayatını geçindirecek parayı kazanmak için başka meslekler de yapıyor.

Evren Derrun: Türk oyuculara, döviz cinsinden sözleşme yapmayı yasaklayan ülkenin milli takım oyuncularına euro cinsinden prim veren TFF'si.

Mrttbg: Ülkenin yarısı açlıktan kırılıyor. Dalga geçer gibi verilen paralara bak. Ayıptır, günahtır!

Oguzoguz17: 2 maç kazandı diye dünya para dağıtıyorlar futbolculara. Millet pandemide işsiz kaldı zor durumda birçok insan. Gidin bu insanlara dağıtın. Yazıklar olsun.

Shevekov: Yiyin beyefendiler yiyin. Sanki Dünya Kupası’nı kazandınız da bu primleri dağıttınız. Fransa, Almanya gibi ülkeler salaktı zaten anca kupayı kazanınca bu kadar prim veriyorlardı.