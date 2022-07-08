Ali Koç Jorge Jesus zirvesinden transfer kararı çıktı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı zirvede üç transfer istedi. Jorge Jesus, takımdan gönderilecek ve gönderilmesini istemediği futbolcuları da Ali Koç'a bildirdi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçları için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Avusturya kampı dönüşü Başkan Ali Koç ile bir araya gelerek takımla ilgili raporunu sundu.

Gönderilmesini istediği oyuncuların listesini Koç'a ileten Portekizli hoca, takviye istediği bölgeleri de sıraladı. Jesus; ön libero, sol bek ve santrfor transferlerinin bir an önce bitirilmesini istedi.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre dev zirvede diğer konuşulanlar şöyle:

İsmail Yüksek'i isteyen çok kulüp var. Sportif direktörlüğünü Damien Comolli'nin yaptığı Toulouse da talip. Ancak genç oyuncu, ön libero rotasyonunda kullanılacak. Gönderilmeyecek.

Stoper ikilisi Min-Jae Kim ve Atilla Szalai. Çok yüksek rakam söz konusu olmadığı sürece bu ikili bozulmayacak.

Meyer, Lemos, Caulker ve Samatta gönderilsin. Pelkas ve Zajc da yerleri doldurulabilirse gidebilir.

PEZZELA BİTTİ BİTİYOR

Öte yandan İtalya Serie B takımlarından Parma ile Giuseppe Pezzella için masaya oturan Fenerbahçe, transferi bitirmeye yakın.

İtalyan medyası, 24 yaşındaki sol bek için Kanarya'nın 4 milyon Euro önerdiğini, Parma'nın bunu kabul ettiğini duyurdu. Pezzella'nın 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler ön libero için de Flamengo ile Willian Arao (29) pazarlığı yapıyor.