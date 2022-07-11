Altay’da muhasebe sistemi krizi

Altay'da 20 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim, geçmiş dönem denetleme kurulunun kulübün muhasebe sistemine yetkisiz biçimde müdahale ettiğini duyurdu.

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Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da yeni yönetim, muhabese kayıtları incelendiğinde FIFA cezaları, stat kira giderleri, hukuki danışmanlık hizmetleri, sporcu alacakları ve tahakkuk etmiş çeşitli borçların muhasebe kayıtlarının bulunmadığı, döviz bazlı çeşitli borçların güncel kur değerlemelerinin yapılmadığı ve kulübün gerçek borç yükünün genel kurulda paylaşılan 371 milyon TL’den daha yüksek olduğunu bildirdi.

Yönetim tarafından, denetleme kurulu üyeleri ve ilgili kulüp personelinin katılacağı bir toplantı talep edildiği ancak bu talebin karşılık bulmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle:

“14 Haziran 2022 tarihinde kulübümüzün muhasebe sistemine yetkisiz biçimde müdahale edilmiş ve yapılan çalışmalar engellenmiştir. Muhasebe sisteminin bir önceki dönem denetleme kurulu üyelerinin kontrolü altında olduğu, 26.04.2022 tarihi ve öncesine kilit konarak yetkisiz ve yasal olmayan müdahalede bulunulduğu, yetkisiz üçüncü kişilerin sisteme erişim sağlayabildiği ve tüm yetkilere sahip olduğu büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle görülmüştür. Yetkisiz müdahalenin kaldırılması ve sistemin kulübe devri amacıyla sürdürülen girişim ve çabalarımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır. Muhasebe sistemine ait tam yetkili erişim ve denetim hakları kulübe devredilmelidir. Yasal haklarımız kullanılarak tüm sorumlular hakkında gerekli tüm resmi ve hukuki işlemlerin başlatılacağına ilişkin yazılı ihtarnameler gönderilmiştir.”