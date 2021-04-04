Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u son nefeste devirdi: 1-3

Bu sezon ligde zor zamanlar geçiren Medipol Başakşehir, Süper Lig 32. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir zafere imza attı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Deniz Türüç’ün pasında topla buluşan Tolga Ciğerci, ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. İlk yarıyı önde kapatan Başakşehir, 62. dakikada penaltı kazandı. Ancak ‘VAR’ uyarısı sonrasında Deniz Türüç’ün pozisyon öncesinde rakibine faul yaptığı tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi.

Beraberlik için Başakşehir kalesine yüklenen konuk ekip Yeni Malatyaspor ise, kaptanı Adem Büyük ile 71. dakikada skoru 1-1’e getirmeyi başardı. Tekrar üstünlük sayısını arayan Başakşehir, 79. dakikada ikinci kez penaltı kazandı.

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Yeni Malatyaspor savunmacısı Semih Kaya hava topu mücadelesinde Leo Duarte’yi formasından çekince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararından önce oyundan çıkması planlanan Senegalli forvet Demba Ba, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti, ancak vuruşunda kaleci Abdülsamed Damlu’yu geçemedi.

ÖMER ALİ ŞAHİNER’İN FÜZESİ…

Ancak dakikalar 87’yi gösterirken Ömer Ali Şahiner’in müthiş golü Başakşehir’i yeniden 2-1 öne geçirdi. Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortayı Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında bekleyen Ömer Ali Şahiner, yaklaşık 25 metreden kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan gelişine yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara göndererek Başakşehir’i 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Ömer Ali Şahiner, son dakikalarda M. Başakşehir’i öne geçiren golü attıktan sonra teknik direktörü Aykut Kocaman’a koşuyor. #SüperLig #BFKvYMS #beINSPORTS pic.twitter.com/xCbHr1PCgK — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 4, 2021

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Bu golden sonra dağılan Yeni Malatyaspor, 90+1’de Daniel Aleksic’in golüne de engel olamayınca sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla Başakşehir 7 maç sonra sahasında galibiyetle tanışırken, Aykut Kocaman yönetiminde oynadığı 11. lig maçında ikinci kez galip gelmeyi başardı ve puanını 33 yaptı. Yeni Malatyaspor ise, 32 puanda kaldı.