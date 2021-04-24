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Beşiktaş Kayserispor maçında penaltı tartışması

Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında henüz 3. dakikada kazandığı penaltı büyük tartışmalara neden oldu. Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Güncellenme: 21:33, 24/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş Kayserispor maçında penaltı tartışması

Süper Lig’in 37. haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayan Beşiktaş mücadelenin hemen başında Ljajic’in rakip ceza sahası içinde yerde kalmasıyla erken bir penaltı kazandı.

LJAJIC İÇERİYE GİRMEK İSTERKEN YERDE KALDI

3. dakikada Gökhan’ın pasında Kayserispor ceza sahasına hareketlenen Adem Ljajic sol çaprazdan içeriye doğru girmek isterken Kvrzic’in hamlesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.Kararın ardından Kayserisporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulundu ancak VAR odasındaki incelemenin ardından herhangi bir uyarı gelmedi ve Cüneyt Çakır’ın kararı geçerli sayıldı.

Topun başına gelen Rachid Ghezzal ağları sarstı ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Kayserispor cephesi yaşanan pozisyonun penaltıyla alakası olmadığı yönünde büyük tepki gösterirken sosyal medyada da büyük tartışma yaşandı. İşte Beşiktaş’ın kazandığı penaltı ile ilgili Twitter’dan yansıyanlar…

Yayınlanma Tarihi:21:25,