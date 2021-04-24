Beşiktaş Kayserispor maçında penaltı tartışması

Süper Lig’in 37. haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayan Beşiktaş mücadelenin hemen başında Ljajic’in rakip ceza sahası içinde yerde kalmasıyla erken bir penaltı kazandı.

3. dakikada Gökhan’ın pasında Kayserispor ceza sahasına hareketlenen Adem Ljajic sol çaprazdan içeriye doğru girmek isterken Kvrzic’in hamlesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.Kararın ardından Kayserisporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulundu ancak VAR odasındaki incelemenin ardından herhangi bir uyarı gelmedi ve Cüneyt Çakır’ın kararı geçerli sayıldı.

Topun başına gelen Rachid Ghezzal ağları sarstı ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Kayserispor cephesi yaşanan pozisyonun penaltıyla alakası olmadığı yönünde büyük tepki gösterirken sosyal medyada da büyük tartışma yaşandı. İşte Beşiktaş’ın kazandığı penaltı ile ilgili Twitter’dan yansıyanlar…

Beşiktaş’a verdiği penaltının, penaltıyla uzaktan yakından âlâkâsı yok. Ancak Beşiktaş’ın Cüneyt Çakır’ı ” VAR.” Skandal penaltı kararıyla öne geçtiler. Öyle böyle değil, Dolmabahçe’de kapkara gece.

Kararların hep provakasyon. Hep hesap kitap(!)

Cüneyt Çakır, bu akşam bir kez daha gerçek yüzünü gösterdin. Penaltı icat ettin. Hem de futbol tarihine geçecek kadar komik, hem de hem maçın başında yapacak kadar aceleci…

Aynı gün aynı saatte oynanan maç. Bir yanda Beşiktaş lehine verilen çok komik bir penaltı, diğer yandan da Galatasaray'ın rakibine verilmeyen çok net bir kırmızı kart.

Sezonun özeti bu işte ve bunların iyi niyetli olduklarını söylemişti mevcut yönetimimiz.

— KupaEfendisi (@siegergeist) April 24, 2021