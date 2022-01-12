Beşiktaş’ta Michy Batshuayi hayal kırıklığı

Zirvenin uzağındaki Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Mitchy Batshuayi...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş'a en önemli 9 numara takviyesi olarak gelen Michy Batshuayi büyük hayal kırıklığı yaşattı. Son Rizespor deplasmanında penaltıdan bir gol atsa da maç boyunca kaçırdığı yüzde yüzlük fırsatlarla büyük tepki toplayan Kongo asıllı Belçikalı santrforun kredisi, beklentilere bir türlü yanıt veremeyince tükendi.

İngiliz devi Chelsea'den sezon başında toplam 3 milyon 315 bin Euro maliyetle kiralanan Batshuayi performansını artıramazsa, yola Beşiktaş ile devam etmeyecek. Siyah-beyazlı formayla 23 resmi maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu rakip ağları 7 kez havalandırırken 4 kez de asist yaptı.

Batshuayi, daha önce forma giydiği takımlarda da beklentilerin uzağında kalmıştı.