Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar 45 dakika oynayabildi

Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta Vincent Aboubakar depremi yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle haftalardır takımdan uzak kalan Kamerunlu forvet, 4 maç sonra Sivasspor maçında ilk 11’de şans buldu. İlk yarıda etkili olamayan ve sakatlığı tam olarak atlatamadığı görülen Vincent Aboubakar, maça devam edemeyeceğini işaret etti.

Sağ üst adalesinde sorun yaşayan ve oyundan çıkmak isteyen Aboubakar, ikinci yarıda yerini Kevin Nkoudou’ya bıraktı.

Öte yandan maçta sarı kart gören Beşiktaşlı savunmacı Welinton, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.