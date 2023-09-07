Cristiano Ronaldo’nun yalan makinesi testi tartışma yarattı

Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, FIFA Dünya Kupası zaferini Şampiyonlar Ligi madalyalarıyla değiştirir mi? Yalan makinesi yıldız oyuncunun cevabını doğruladı, ancak bazı taraftarlar buna inanmıyor.

Sozcu.com.tr

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Portekiz’in ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, bir kripto para şirketinin tanıtımı için yalan makinesi testine girdi ve ilginç bir soruyla karşı karşıya kaldı. Soru şuydu: “Tüm kariyerin boyunca kazandığın Şampiyonlar Ligi madalyalarını FIFA Dünya Kupası kupasıyla değiştirir misin?”

Ronaldo’nun verdiği cevap, birçok taraftarı şaşırttı ve hatta bazıları cevabın doğruluğuna inanmak istemedi. O cevap, “hayır” oldu ve yalan makinesi tarafından doğru olarak işaretlendi.



DOĞRU OLMADIĞINI İDDİA ETTİLER

Ancak sosyal medyada ve futbolseverler arasında, bu sonuç hakkında şüpheler yükseldi. Bazı taraftarlar, yalan makinesinin güvenilirliğine dair şüphelerini dile getirdi. Futbol tutkunları paylaşımlarıyla Ronaldo’nun cevabının doğru olmadığını iddia etti. Kullanıcılar şu tweetleri paylaştı:

“Bu yalan makinesi sahte.”

“Yaptığı tek şey yalan söylemek.”

“Yalan makinesinin yalan söylediğini düşünüyorum.”

DÜNYA KUPASI’NDAKİ EN İYİ ANI 2006’DA

Ronaldo’nun futbol kariyeri oldukça parlak. Beş kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Ronaldo, bu turnuvayı üst üste üç kez kazandığı unutulmaz dönemiyle hatırlanıyor. Ancak, Dünya Kupası’nda henüz bir zafer elde edemedi. Toplamda beş kez Dünya Kupası’na katılan Ronaldo’nun en iyi performansı, 2006’da Portekiz ile dördüncülük elde ettiği turnuvada oldu.

Ronaldo’nun geleceği ise belirsiz. Katıldığı son Dünya Kupası olan Katar’da ülkesi çeyrek finale yükseldi, ancak 2026 Dünya Kupası başladığında Ronaldo 41 yaşına girmiş olacak. 2024 Avrupa Şampiyonası için hala Portekiz milli takımının planlarında ve kaptanı olarak görev yapıyor. Ronaldo, Al-Nassr’da bu sezon harika bir formda olduğu için Slovakya ve Lüksemburg’a karşı oynanacak eleme maçları için Portekiz milli takım kadrosunda yer alıyor. Futbol dünyası, Ronaldo’nun kariyerinin sonraki adımlarını heyecanla bekliyor.

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