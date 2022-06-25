Emre Mor, Fenerbahçe’yi istiyor

Fenerbahçe, geçen sezonki performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuyla anlaştı. Yönetim, bonservis bedeli ve takas oyuncular için görüşüyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın… Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen Fatih Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki milli futbolcuyla anlaştı. Geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre, kariyerinde zirve yapmak için Fenerbahçe'de oynamak istediğini kulübüne iletti.

Sarı-lacivertli idareciler, kırmızı-siyahlıların anlaşmaya koydurmakta ısrar ettiği bir sonraki satıştan pay maddesinde ise yüzde 15'te anlaşmaya vardığı bildirildi. Takas oyuncu konusunda pazarlıklar sürüyor.

Kariyerin yaşadığı düşüşün ardından Fatih Karagümrük'te adeta küllerinden doğan sağ kanat, Fiorentina, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyordu.

KALEYE ERTUĞRUL TAŞKIRAN

Bu arada Berke Özer'in ayrılığının ardından kaleci rotasyonunu güçlendirmek için de harekete geçildi. Listenin ilk sırasında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran yer alıyor. Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.