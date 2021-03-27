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Erol Bulut’a bir futbolcu bile veda etmedi! Futbolcular takibi bıraktı

Futbolculuk döneminde de formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik direktör olarak sadece 31 hafta kalan Erol Bulut'a tek bir futbolcu bile sosyal medya üzerinden veda etmedi.

Güncellenme: 09:54, 27/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Erol Bulut’a bir futbolcu bile veda etmedi! Futbolcular takibi bıraktı

Fenerbahçe’de yolların ayrıldığı Erol Bulut'un Instagram hesabındaki çarpıcı hareketlilik dikkat çekti. Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan, Pelkas ve Harun Tekin, sosyal medyadan takip ettikleri Bulut'u listeden çıkardı.

1 KİŞİ BİLE VEDA ETMEDİ

Sarı-lacivertli takımla kadro istikrarı yakalamayan ve neredeyse her hafta farklı ilk 11’le sahaya çıkan Erol Bulut’un vedası sonrasında sosyal medyada paylaşım yapılmadı.

Fenerbahçe’de 31 hafta kalan Bulut’un ayrılığı sonrasında futbolculardan ve yöneticilerden herhangi bir veda paylaşımı gelmemesi de dikkat çekti!

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EROL BULUT’UN KARNESİ

Sezon başında göreve getirilen Teknik Direktör Erol Bulut, 31 hafta sonunda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 59 puan topladı. Ligde üçüncü sırada yer alan sarı lacivertliler, bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan, ikinci sıradaki Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde bulunuyordu. Sarı lacivertliler Erol Bulut yönetiminde, Türkiye Kupası'na ise Çeyrek Final'de Başakşehir'e yenilerek veda etmişti.

EROL BULUT YAPAY ZEKA İLE SEÇİLMİŞTİ

Sezon başında Erol Bulut'un nasıl göreve getirildiği konusunda açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Yapay zeka kullanılarak, istatistiksel rakamlar kullanarak bizimle ismi anılan hocaları değerlendiren isimleri araştırıldı. Yurt dışından gelen raporlara bakarak, Erol hocamızın oynattığı futbol, açık ara önde çıkıyordu. Sezon sonunu bekleme kararı aldık ve iyi ki de beklemişiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:09:52,