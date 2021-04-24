İlk yarıda kırmızı kart tepkisi gören Podolski ikinci yarıda atıldı

Süper Lig’in 37’inci haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Eski Galatasaraylı Lukas Podolski’nin rakibi Şener Özbayraklı’ya müdahalesi sonrası Galatasaray cephesi kırmızı kart bekledi. Ancak hakem Mete Kalkavan, pozisyonda sarı kartını çıkardı. VAR hakemi Zorbay Küçük’ten de pozisyonla ilgili herhangi bir uyarı gelmedi.

KIRMIZI KART İKİNCİ YARIDA ÇIKTI

Podolski ikinci yarıda gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyundan atıldı ve Antalyaspor 10 kişi kaldı. Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinin ilk kırmızı kartını Galatasaray karşısında gördü.

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FATİH TERİM’İN TEPKİSİ EKRANLARA YANSIDI

Şener Özbayraklı, yapılan kontrol sonrası ayağa kalktıktan sonra hakem Kalkavan’a, “Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR’dan çağırmadılar mı?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Fatih Terim ise bir başka pozisyon sonrası saha kenarına gelip, “Emre düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten…” ifadelerini kullandı. Yaşanan diyaloglar yayıncı kuruluşun mikrofonlarından ekranlara yansıdı.

Podolski’nin sert hareketi sonrası özellikle twitter’da büyük tartışmalar yaşandı. Kırmızı kart bekleyen sarı kırmızılı camiada çok büyük tepkiler vardı. İşte Twitter’dan o pozisyon ile ilgili yansıyanlar…

Podolski'nin hareketine kırmızı kart vermeyen Mete Kalkavan ama izlemesine rağmen çağırmayan VAR hakemi Zorbay Küçük sizin hiç utanmanız yok mu? — Murat Bereket (@murat_bereket) April 24, 2021

Bizim takım oyuncuları sezon boyu hakemler tarafından öyle sindirildiler ki lehimize penaltı ve kırmızı kart olacak pozisyonlarda itiraz bile edemiyorlar. Podolski'nin Şener'e taban girmesi ve Ömer Bayram'ın pozisyonu buna en büyük örnek… #ANTvGS pic.twitter.com/eavflN5MKh — sir RED (@sirredreyiz) April 24, 2021

Allah’tan hiç mi korkunuz yok.? Yazıktır günahtır bu kadar da olmaz ya. Kırmızı olması için sakatlanması mı lazım? 2 hafta önce oyuncumuz sezonu kapattı yine kırmızı kart vermediniz. Nedir bu öfkeniz, düşmanlığınız. pic.twitter.com/PieeR4JzfX — BİLALİJDER (@10ekselans) April 24, 2021

Türk futbolunda bu tarz tehlikeli hareketler için sadece Galatasaraylı futbolcular kırmızı kart görür. Türk futbolunun yazı olmayan kuralı bu. Her hafta görüyoruz. — scofield (@sco1905) April 24, 2021