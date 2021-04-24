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İlk yarıda kırmızı kart tepkisi gören Podolski ikinci yarıda atıldı

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu. Eski Galatasaraylı Lukas Podolski'nin Şener'e yaptığı sert hareket kırmızı kart tepkilerine neden oldu.

Güncellenme: 22:03, 24/04/2021
Spor HaberleriFutbol
İlk yarıda kırmızı kart tepkisi gören Podolski ikinci yarıda atıldı

Süper Lig’in 37’inci haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Eski Galatasaraylı Lukas Podolski’nin rakibi Şener Özbayraklı’ya müdahalesi sonrası Galatasaray cephesi kırmızı kart bekledi. Ancak hakem Mete Kalkavan, pozisyonda sarı kartını çıkardı. VAR hakemi Zorbay Küçük’ten de pozisyonla ilgili herhangi bir uyarı gelmedi.

KIRMIZI KART İKİNCİ YARIDA ÇIKTI

Podolski ikinci yarıda gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyundan atıldı ve Antalyaspor 10 kişi kaldı. Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinin ilk kırmızı kartını Galatasaray karşısında gördü. 

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FATİH TERİM’İN TEPKİSİ EKRANLARA YANSIDI

Şener Özbayraklı, yapılan kontrol sonrası ayağa kalktıktan sonra hakem Kalkavan’a, “Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR’dan çağırmadılar mı?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Fatih Terim ise bir başka pozisyon sonrası saha kenarına gelip, “Emre düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten…” ifadelerini kullandı. Yaşanan diyaloglar yayıncı kuruluşun mikrofonlarından ekranlara yansıdı.

Podolski’nin sert hareketi sonrası özellikle twitter’da büyük tartışmalar yaşandı. Kırmızı kart bekleyen sarı kırmızılı camiada çok büyük tepkiler vardı. İşte Twitter’dan o pozisyon ile ilgili yansıyanlar…

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Yayınlanma Tarihi:21:49,