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Fenerbahçe 2023-24 sezonuna rekorlarla başlangıç: 8’de 8 galibiyet, 25 gol, 56.6 milyon Euro satış

Yenilenen kadrosuyla Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna damgasını vurdu! Avrupa ve Süper Lig'de toplam 8 galibiyet, 25 golle taraftarını mest eden Kanarya, transferde de rekorlara imza attı.

İrfan YİRMİBEŞ
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Fenerbahçe 2023-24 sezonuna rekorlarla başlangıç: 8’de 8 galibiyet, 25 gol, 56.6 milyon Euro satış

Türk futbolunun lokomotiflerinden Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna fırtına gibi başlarken  istatistikleri altüst etti.

Sarı-lacivertliler, hem sahada hem de masada son yılların en sıradışı rakamlarına imzasını attı. Kanarya'nın neredeyse tamamen yenilenen kadrosu sezona fırtına gibi girdi. Fenerbahçe, 6'sı Avrupa'da 2'si Süper Lig'de olmak üzere 8 maçta resmi maçta 8 galibiyet aldı; 25 gol atıp sadece 3 gol yedi. Deplasmanlarda ise kalesini tamamen gole kapattı.

Sarı-lacivertli yönetim de masa başında rekorlar kırdı. Altay'ın gidişiyle bu sezonki satış rakamı 56.6 milyon Euro'ya ulaştı; transfere ise 56.8 milyon Euro harcandı.

Giden Arda'nın, gelen Cengiz'in transferleri de Türkiye için rekor olarak kayıtlara geçti.

MANU’YA GİDEN İLK TÜRK

Altay Bayındır futbolun devlerinden Manchester United'a giden ilk Türk oldu. Mount, Onana ve Hojlund'un ardından Kırmızı Şeytanlar'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim olan 25 yaşındaki milli eldiven 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. ManU, bu transfer için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Kanarya, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro alacak.

OYUNCUYENİ KULÜBÜBONSERVİS
Arda GülerReal Madrid20 mil. €
Attila SzalaiHoffenheim12.3 mil. €
BrumaBraga6.5 mil. €
Diego RossiColombus5.1 mil. €
Altay BayındırMan. United5 mil. €
M. BerishaAugsburg4 mil. €
Willian AraoPanathinaikos2.5 mil. €
G. HenriqueReal Valladolid1.2 mil. €
TOPLAM56.6 milyon €

NOT: Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Ally Samatta ve Serdar Dursun bedelsiz olarak ayrılırken Joao Pedro, Gremio'ya kiralık gitti.

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