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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan yeni forma sponsoru PUMA’ya sitem

Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, yeni sezon formalarının sızdırılması nedeniyle markaya tepki gösterdi.

Güncellenme: 14:51, 09/07/2021
Spor HaberleriFutbol

Fenerbahçe’nin futbol takımlarının yeni resmi forma sponsoru Puma için düzenlenen imza törenine Başkan Ali Koç’un açıklamaları damga vurdu.

Bu sezonun formalarında Fenerbahçe’ye özel bir tasarım olduğunu söyleyen Koç, “Puma ile 2 senelik bir anlaşmamız olacak. Kendilerine özgü Puma olarak Fenerbahçe’ye özel bir çalışmaları var. Açıkçası heyecanlandırıyor. İstersek biz de satabileceğiz. 19 Ağustos’ta büyük bir lansman olacak. Dünyanın önde gelen 5 kulübü ile olacak. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Fenerbahçe’nin 2021-22 sezonu iç saha forması

Öte yandan yeni sezon formalarının tanıtımı yapılmadan kamuoyuna sızmasını eleştiren Koç, “Ne yazık ki formalar sızdı. Ben PUMA’ya rahatsızlıklarımı belirttim. Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. PUMA’nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Belki de formaların lansmanını sezon bitmeden yapmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Daha önce açıklandığı gibi formalarda yıldız olmayacağını söyleyen Koç, “Bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğun resmiyet kazanması. Fark ettiyseniz formada yıldız yok. Artık yıldızlı formalar kullanmayacağız” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin 2021-22 sezonu deplasman forması

Yayınlanma Tarihi:14:44,