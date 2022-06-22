Fenerbahçe sahaya indi! Lincoln ve Bruma ilk kez forma giydi

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile berabere kaldı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Lincoln ve Bruma ilk kez forma giydi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşma öncesi örnek bir davranışa imza attı.

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Yeni sezona yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile hazırlanan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Shkupi ile karşı karşıya geldi. Yeni transferler Lincoln Henrique ve Bruma’nın ilk kez görücüye çıktığı maç 2-2 berabere sona erdi. Lincoln, ilk maçında golle tanışırken, Muhammed Gümüşkaya’nın golü Fenerbahçe’ye beraberliği getirdi. Shkupi’nin gollerini ise Sunday Adetunji kaydetti.

Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin başındaki ilk maçında Ertuğrul, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Berisha 11’ine şans verdi. Shkupi ise sahaya Naumovski, Adetunji, Alvarez, Brdarovski, Danfa, Hamidi, Margvelashvili, Queven, Senghor, Sheji, Zlatkov 11’i ile çıktı.

BERABERLİK SON BÖLÜMDE GELDİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Shkupi öne geçti. Adetunji attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Bu gole Fenerbahçe’nin yanıtı gecikmedi. 16. dakikada Berisha’nın kafayla indirdiği topa gelişine şık bir vuruş yapan Lincoln, 16. dakikada beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Shkupi hızlı başladı. 47. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sunday Adetunji, takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara bıraktı. Maçın son bölümüne 2-1 önde giren Shkupi karşısında Fenerbahçe, beraberlik golünü Muhammed ile buldu. 83. dakikada İsmail Yüksek’in pasında topla buluşan Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARI ERTUĞRUL DIŞINDA TAKIM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, Shkupi maçının ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı. Sarı-lacivertlilerde Crespo, Lincoln, Osayi-Samuel, Novak ve Berisha’nın yerine Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Valencia, Çağtay Kurukalıp ve Samatta dahil oldu.

Mücadelenin 57’nci dakikasında ise 5 oyuncu daha değişti. Serdar Aziz, Lemos, Gustavo, İrfan Can ve Bruma’nın yerlerine Yiğit Efe İncedemir, Tisserand, Meyer, İsmail Yüksek ve Arda Okan Kurtulan forma giydi. Jesus, ikinci yarıda kaleci Ertuğrul dışında tüm oyuncuları değiştirdi.

ÇAĞTAY KURUKALIP SAKATLANDI

Karşılaşmanın 67’nci dakikasında ise Çağtay Kurukalıp, sakatlanarak oyundan çıktı. Çağtay’ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu.

JESUS’TAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, para atışında avantajlı kalenin kendilerinde olmasına rağmen rakip takıma verilmesini istedi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 18.00’de başlayan maçta para atışında kale Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Ancak Jesus, güneşten dolayı misafir takıma centilmenlik için güneşten etkilenmeyen kalenin verilmesini talep etti.

BRUMA VE LINCOLN İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Bruma ile Lincoln, ilk hazırlık maçına çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin Shkupi ile oynadığı hazırlık maçında yeni transferler Bruma ile Lincoln, Fenerbahçe forması giydi. İki oyuncu da ilk yarıda sergiledikleri performansla beğeni toplarken Lincoln kaydettiği golle ön plana çıktı.

BAŞKANLAR MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe’nin Shkupi ile oynadığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Shkupi Başkanı Olgun Aydın ve Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet takip etti. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Ahmet Ketenci de Samandıra’da karşılaşmayı izledi.

Öte yandan Shkupi Başkanı Olgun Aydın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 1907 numaralı, futbolcuların ve kendisinin imzaladığı formayı verdi.

SAHA: Samandıra Can Bartu

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Göktuğ Hazar Erel

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan Can, Bruma, Lincoln, Berisha

SHKUPI: Naumovski, Brdarovski, Senghor, Margcelashvili, Sheji, Inacio, Zlatkov, Alvarez, Hamidi, Danga, Sunday

GOLLER: Dk.16 Lincoln, Dk.82 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe) – Dk.13 ve Dk. 47 Sunday (Shkupi)

SARI KARTLAR: Inacio, Sheji (Shkupi)