Fenerbahçe transferde ezeli rakiplerine göz açtırmıyor!

Fenerbahçe, bir transferi daha ezeli rakiplerinin elinden kaptı. Yakın zamanda Mehmet Topuz, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Muriqi, Ferdi, Mert Hakan ve İrfan Can’da çalım atan sarı-lacivertliler, Abdülkerim Bardakçı’yı da kaptı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile girdiği transfer yarışında kazanma geleneğini sürdürüyor.

Beşiktaş, geçen sezonun devre arasından beri Abdülkerim Bardakçı'yla görüşüyordu. Son olarak Galatasaray devreye girdi. Pusuda bekleyen sarı-lacivertliler, 3.3 milyon euro karşılığında Abdülkerim'i ezeli rakiplerinin elinden kaptı. Başkan Ali Koç, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'le bir kez görüştü ve transferi bitirmeyi başardı.

Fenerbahçe, yakın zamanda birçok ismi ezeli rakiplerinin elinden kapmayı başarmıştı. Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, Fenerbahçe'ye imza attı.

Son yılların en büyük çalımı olarak dikkat çeken Topuz'un ardından Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Muriqi, Ferdi, Mert Hakan ve İrfan Can da tercihlerini çubuklu formadan yana kullandı. Taraftarlar, sosyal medyada “Onlar ister, Fener alır” yorumunu yaptı.

CARVALHO KOPTU GELİYOR

Jorge Jesus'un kadroda görmek istediği Portekizli ön libero William Carvalho'da görüşmeler olumlu ilerliyor. Fenerbahçe'nin ısrarla istediği 30 yaşındaki futbolcu için Real Betis, 5 milyon euroya kadar düştü. Yönetim, bu rakamı daha da aşağıya çekmek için bastırıyor. Carvalho'nun yıllık 3 milyon euro maaş talebine olumlu yanıt veren sarı-lacivertliler, İspanyol kulübünün idarecilerle anlaşıp transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.