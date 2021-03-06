Fenerbahçe’de Caner Erkin belirsizliği! Takıma ne zaman dahil olacak?

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında 8 Mart Pazartesi ittifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertli ekipte, Göztepe maçında oyundan ayrılırken teknik heyete yaptığı hareketler sonrası takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Caner Erkin, Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almadı.

Tecrübeli futbolcu, pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Ancak, Konyaspor maçından sonra Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılacak toplantının ardından Caner Erkin’in takıma yeniden dahil olması bekleniyor.

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Para cezaları kesildi

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, çalışmalarını Samandıra’da takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı programda hazırlıklarına devam eden Caner Erkin’in yanı sıra birkaç futbolcu daha bardağı taşırdı. Sarı-lacivertli yönetimin belirlediği ve takım içinde olumsuz hava yaratan birkaç futbolcuya para cezası kesildi.