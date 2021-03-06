Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’de Caner Erkin belirsizliği! Takıma ne zaman dahil olacak?

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan ve o günden beri takımdan ayrı çalışan Caner Erkin'in ne zaman takıma döneceği konusunda gelişmeler yaşanıyor...

Güncellenme: 13:04, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Caner Erkin belirsizliği! Takıma ne zaman dahil olacak?

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında 8 Mart Pazartesi ittifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertli ekipte, Göztepe maçında oyundan ayrılırken teknik heyete yaptığı hareketler sonrası takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Caner Erkin, Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında kadroda yer almadı.

Tecrübeli futbolcu, pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Ancak, Konyaspor maçından sonra Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılacak toplantının ardından Caner Erkin’in takıma yeniden dahil olması bekleniyor.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe'de kadro değişikliği ve liderlik hesabıFenerbahçe'de kadro değişikliği ve liderlik hesabı

Para cezaları kesildi

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, çalışmalarını Samandıra’da takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı programda hazırlıklarına devam eden Caner Erkin’in yanı sıra birkaç futbolcu daha bardağı taşırdı. Sarı-lacivertli yönetimin belirlediği ve takım içinde olumsuz hava yaratan birkaç futbolcuya para cezası kesildi.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe forvetleri kayıp: Aradığınız golcüye ulaşılamıyor...Fenerbahçe forvetleri kayıp: Aradığınız golcüye ulaşılamıyor...
Ali Koç Antalyaspor Caner Erkin Emre Belözoğlu Erol Bulut Euro Fenerbahçe Futbol Göztepe Konyaspor para Spor Toto Süper Lig Süper Lig Trabzonspor Valencia
Yayınlanma Tarihi:12:42,